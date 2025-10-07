BREAKING Cod roșu de ploi abundente în București, Ilfov și alte patru județe din sud-estul țării, începând de marți seara, ora 21.00 / Ploi de până la 140 l/mp – HARTĂ

UPDATE Ora 10.14: Meteorologii au actualizat avertizarea, fiind emis cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 15:00.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a anunțat ANM.

De asemenea, 15 județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu, iar alte sunt vizate de un cod galben.

La nivelul județelor Constanța și Ialomița s-a decis deja închiderea miercuri a tuturor unităților de învățământ.

Știrea inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 23:00.

În acest interval vor cădea ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Recomandările autorităților: