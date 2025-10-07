BREAKING Cod roșu de ploi abundente în București, Ilfov și alte patru județe din sud-estul țării, începând de marți seara, ora 21.00 / Ploi de până la 140 l/mp – HARTĂ
UPDATE Ora 10.14: Meteorologii au actualizat avertizarea, fiind emis cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 15:00.
„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a anunțat ANM.
De asemenea, 15 județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu, iar alte sunt vizate de un cod galben.
La nivelul județelor Constanța și Ialomița s-a decis deja închiderea miercuri a tuturor unităților de învățământ.
Știrea inițială: Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, 7 septembrie, ora 21:00, până miercuri, 8 septembrie, ora 23:00.
În acest interval vor cădea ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.
Recomandările autorităților:
- Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
- Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
- Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
- Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
- În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.
