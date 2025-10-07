G4Media.ro
Cod roșu de ploi: Valea Portului din Constanța se închide traficului rutier…

valea portului cod rosu furtuna vijelie ploi umbrela constanta saci nisip
sursa foto: Info Sud-Est / Cristian Andrei Leonte

Cod roșu de ploi: Valea Portului din Constanța se închide traficului rutier din cauza riscului de surpare, anunță primăria / Primarul Chițac a îndemnat constănțenii să-și facă provizii pentru 48 de ore

Articole7 Oct • 197 vizualizări 0 comentarii

Primăria Constanța a anunțat, marți seară, că strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier pe perioada codului roșu. Strada e o scurtătură care leagă faleza orașului (Portul Tomis, cel mai jos punct al orașului) de gara Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Este vorba de tronsonul cuprins între strada Prelungirea Traian și strada Termele Romane, precum și pe toate căile de acces către aceasta, în perioada 07 octombrie, ora 21:00- 08 octombrie, ora 15:00.

Măsura este luată din cauza riscului crescut de surpare a carosabilului, ca urmare a proceselor de eroziune, mai anunță primăria. Constanța intră sub cod roșu de ploi abundente începând de marți seară, începând cu ora 21:00.

Autoritățile au adus din Suceava și Botoșani mai multe motopompe și bărci. Meteorologii au transmis că vor fi cantități de apă de până la 140 de litri pe metru pătrat, iar primarul Vergil Chițac le-a transmis constănțenilor să-și facă provizii pentru 48 de ore înaintea codului roșu de ploi.

Urmărește pe Info Sud-Est LIVE TEXT cu cele mai relevante evenimente și informații din timpului codului roșu în Constanța. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

