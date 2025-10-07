Cod roșu de ploi: Valea Portului din Constanța se închide traficului rutier din cauza riscului de surpare, anunță primăria / Primarul Chițac a îndemnat constănțenii să-și facă provizii pentru 48 de ore
Primăria Constanța a anunțat, marți seară, că strada Valea Portului va fi închisă traficului rutier pe perioada codului roșu. Strada e o scurtătură care leagă faleza orașului (Portul Tomis, cel mai jos punct al orașului) de gara Constanța.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Este vorba de tronsonul cuprins între strada Prelungirea Traian și strada Termele Romane, precum și pe toate căile de acces către aceasta, în perioada 07 octombrie, ora 21:00- 08 octombrie, ora 15:00.
Măsura este luată din cauza riscului crescut de surpare a carosabilului, ca urmare a proceselor de eroziune, mai anunță primăria. Constanța intră sub cod roșu de ploi abundente începând de marți seară, începând cu ora 21:00.
Autoritățile au adus din Suceava și Botoșani mai multe motopompe și bărci. Meteorologii au transmis că vor fi cantități de apă de până la 140 de litri pe metru pătrat, iar primarul Vergil Chițac le-a transmis constănțenilor să-și facă provizii pentru 48 de ore înaintea codului roșu de ploi.
Urmărește pe Info Sud-Est LIVE TEXT cu cele mai relevante evenimente și informații din timpului codului roșu în Constanța.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cursuri suspendate, miercuri, în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, din cauza vremii severe
UPDATE Cod roșu de viscol, prelungit: Sute de persoane și zeci de mașini blocate în zăpadă/ Drumuri închise în sud-estul țării, inclusiv podul de la Brăila și parțial Autostrada A2/ Localități fără apă și lumină, trenuri suspendate/ A fost reluată furnizarea apei potabile în Constanța
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.