Cel puţin trei morţi în Bulgaria, într-o stațiune la Marea Neagră, inclusiv doi salvatori / Mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele din cauza inundațiilor

Cel puţin trei persoane au murit – inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat miercuri starea de urgenţă în sectorul staţiunii Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre, unde în câteva ore nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, relatează News.ro, care citează Euronews.

Înregistrări video difuzate pe X surprind torente de norori care iau la vale maşini pe strada principală în staţiunea Elenite, situată în partea de sud a litoralului bulgar.

Aceste inundaţii extrem de importante în acastă zonă au cauzat pagube importante unor clădiri şi infrastructurii rutiere.

Transporturile regionale au fost întrerupte din cauza inudării multor căi de circulaţie.

Inundaţiile de la Elenite au relansat dezbaterea betonării intensive a litoralului bulgar, arătată adesea cu degetul după fiecare catastrofă naturală.

De-a lungul anilor, numeroase hoteluri, complexe turistice şi drumuri au fost construite prea aproape de cursuri de apă sau în zione inundabile – reducând capacitatea solului de a absorbi apa de ploaie.

Potrivit mai multor oficiali locali, această dezvoltare necontrolată a agravat inundaţiile de miercuri.

În urma acestui scandal,Guvernul bulgar a anunţat deschiderea unei anchete oficiale care să stabilească dacă anumite construcţii au amplificat pagubele.