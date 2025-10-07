Antisemitismul este în ascensiune, în Regatul Unit, afirmă premierul Keir Starmer, la doi ani de la atacul sângeros al Hamas asupra israelienilor

Regatul Unit: Premierul Starmer evocă doi ani de coşmar trecuţi de la atacul Hamas contra Israelului

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat marţi că cei doi ani trecuţi de la atacul comis de mişcarea palestiniană Hamas contra Israelului, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza, au constituit un ”coşmar”, transmit Reuters şi AFP.

Starmer a declarat că această perioadă a fost marcată de o ”ascensiune a antisemitismului” în Regatul Unit. În urmă cu câteva zile doi bărbaţi evrei au fost ucişi în timpul unui atac împotriva unei sinagogi din oraşul Manchester (nord-vest), comis de Yom Kippur, ziua cea mai sfântă din calendarul evreiesc.

”Comemorăm doi ani de la atacurile oribile ale Hamas contra Israelului, comise pe 7 octombrie 2023. Cel mai grav atac împotriva poporului evreu după Holocaust”, a subliniat şeful executivului britanic într-un comunicat.

”De la acea zi îngrozitoare, atât de multe persoane au trăit un adevărat coşmar”, a spus el, promiţând să continue eforturile pentru a repatria ostaticii britanici deţinuţi de Hamas în Gaza şi salutând planul de pace american.

”De asemenea, comunităţile evreieşti au devenit ţinta unei creşteri a antisemitismului pe străzile noastre. Acest lucru ne marchează identitatea; această ţară va rămâne mereu unită şi în picioare în faţa celor care răspândesc răul şi ura împotriva comunităţilor evreieşti”, a adăugat liderul britanic.

Aproximativ 3.000 de persoane s-au strâns duminică, în centrul Londrei, pentru a marca doi ani de la acest eveniment, purtând drapele israeliene şi britanice şi afişe cu fotografiile ostaticilor.

Atacul terorist de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023 s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 47 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 67.160 de persoane, alte 169.679 fiind rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, date considerate fiabile de către ONU.