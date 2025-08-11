UMF București, caravană de consultații gratuite în stațiunile de pe litoral, în dermatologie, pneumologie, pediatrie sau testarea tensiunii arteriale

În perioada 11-16 august, turiştii aflaţi în concediu în sudul litoralului românesc vor putea face consultaţii medicale oferite de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti prin Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie şi, o premieră pentru cea de-a cincea ediţie, Societatea Romana de Pneumologie, campania având suportul Ministerului Apărării Naţionale şi al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa.

Campania de prevenţie „Asumă-ţi să fii sănătos!” a Universităţii de Medicină şi Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucureşti leva oferi turiştilor de la mare consultaţii gratuite în specialităţile dermatologie, endocrinologie, pediatrie şi pneumologie.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. amintește că, de-a lungul edițiilor anterioare, „am înregistrat o creştere succesivă a numărului de turişti care au trecut pragul campaniei noastre de prevenţie. Nutresc speranţa că anul acesta vom depăşi recordul consultaţiilor oferite anul trecut care s-a cifrat la 4.585 şi prin care au fost depistate 31 cazuri de suspiciuni legate de posibile afecţiuni tumorale de ordin dermatologic, multiple cazuri de hipertensiune arterială nediagnosticată până la acel moment sau cazuri de obezitate, dar şi de subnutriţie infantilă”.

Pe parcursul celor şase zile ale Campaniei, toţi cei care doresc să beneficieze gratuit de consultaţii dermatologice, endocrinologice, pediatrice şi pneumologice vor putea apela la cei 46 de medici (rezidenţi şi specialişti) care vor fi prezenţi în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi ale M.Ap.N. pe care vor fi afişate bannere ale campaniei) în următoarele staţiuni: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn şi Mangalia. Consultaţiile se vor face în perioada 11-15 august în intervalele orare 09.00 – 12.00 si 15.00 – 18.00, cu excepţia zilei de 16 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineţii.

Corturile vor fi amplasate lângă următoarele repere:

1. Olimp -plajă Hotel Meduza

2. Neptun- plajă în zona punct Salvamar

3. Jupiter – plaja hotel Hercules

4. Saturn – plajă lângă punct SMURD

5. Mangalia – plajă în zona punct Salvamar

Screeningul privind riscul apariţiei cancerului cutanat va evidenţia principalii factori consideraţi de risc înalt de către dermatologi în dezvoltarea cancerului cutanat:

– Utilizarea de solare;

– Expunere frecventă intenţionat la soare;

– Expunere în timpul activităţilor profesionale la soare;

– Expunere recreaţională la soare (de exemplu sport sau grădinărit);

– Istoric familial de melanom.

Cancerul de piele este o problemă importantă de sănătate publică, fiind cel mai frecvent cancer în populaţia albă. Incidenţa lui a crescut de 3-4 ori în ultimele decade şi se află în continuă creştere, în contextul creşterii duratei de viaţă, îmbătrânirii populaţiei şi continuării comportamentelor de expunere la soare. Conform datelor OMS 1/3 din cancerele diagnosticate în întreaga lume sunt cancere cutanate.

Principalele forme de cancer de piele sunt Melanomul şi Non-melanoma skin cancer (NMSC, epitelioame cutanate). Melanomul (MM) reprezintă sub 5% din cazurile de cancer cutanat şi este responsabil de 75% din decesele cauzate de cancerele de piele. Carcinomul bazocelular CBC este cea mai frecventă formă de cancer cutanat (75%), urmată de Carcinomul spinocelular CSC (20%).

Cancerele de piele reprezintă o povară pentru sistemele de sănătate, fiind asociate cu morbiditate, mortalitate şi costuri medicale ridicate în cazurile avansate. Depistarea precoce este principala modalitate de reducere a morbidităţii, mortalităţii şi costurilor economice şi sociale ale cancerelor cutanate. Coordonatorul echipei de medici dermatologi înscrişi în programul de voluntariat al campaniei UMFCD – „Asumă-ţi să fii sănătos!” – Litoral 2025 va fi şi anul acesta Conf. Univ. Dr. Alin Codruţ Nicolescu , preşedinte al Societăţii Române de Dermatologie, alături de Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin de la Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti.

Accesaţi pagina web www.euromelanoma.org pentru a învăţa cum să depistaţi semnele cancerului de piele.

Screening pentru osteoporoză

În cadrul campaniei, medicii endocrinologi vor continua screeningul pentru riscul de fractură osteoporotică folosind instrumentul FRAX, alături de chestionarul IOF. Screeningul va evalua riscul de fracturi majore şi de şold la pacienţii asimptomatici sau cu risc cunoscut, urmărind prevenţia activă a osteoporozei.

Screening pentru sindrom metabolic

Evaluările vor include măsurători ale greutăţii, înălţimii, circumferinţei abdominale, tensiunii arteriale şi glicemiei capilare.

Datele colectate în cadrul campaniei din perioada 2022-2024 au arătat că 67,37 % dintre participanţii evaluaţi prezentau suprapondere sau obezitate, iar peste 50% dintre femei si peste 40% dintre bărbaţi aveau o circumferinţă abdominală crescută.

De asemenea, 42% dintre participanţi aveau hipertensiune arterială, 13,37 % dislipidemie şi 7,71 % diabet zaharat de tip 2. La persoanele peste 45 de ani, procentele sunt şi mai îngrijorătoare: 52% hipertensivi, peste 18% cu dislipidemie şi peste 10 % cu diabet zaharat tip 2.

Aceste rezultate sunt comparabile cu datele din World Obesity Atlas 2025 care estimează o prevalenţă a obezităţii adulte în România de 39%, 70% dintre adulţi având suprapondere şi obezitate. Integrarea acestor date în campaniile de prevenţie reprezintă un pas important în abordarea sistematică a bolilor metabolice cronice în România.

Screeningul pentru sindrom metabolic şi obezitate reprezintă o intervenţie esenţială de sănătate publică, întrucât permite identificarea precoce a unor factori de risc majori pentru bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2 şi afecţiunile hepatice. Evaluarea circumferinţei abdominale, a tensiunii arteriale, a profilului lipidic şi glicemic contribuie la recunoaşterea timpurie a comorbidităţilor metabolice care sunt adesea silenţioase şi nediagnosticate. În contextul prevalenţei în creştere a obezităţii, intervenţiile de screening devin un instrument-cheie în orientarea pacienţilor către măsuri de prevenţie, schimbare a stilului de viaţă şi, la nevoie, tratament specific. Astfel de iniţiative contribuie direct la reducerea poverii economice şi sociale a bolilor cronice netransmisibile în România.

Osteoporoza este o afecţiune tăcută, care nu produce simptome până la apariţia fracturilor, motiv pentru care screeningul proactiv este esenţial. Identificarea persoanelor cu risc crescut de fracturi osteoporotice, prin metode validate precum scorul FRAX şi chestionarul IOF, permite instituirea unor măsuri terapeutice sau preventive înainte de apariţia evenimentelor majore. Fracturile de fragilitate generează dizabilităţi, scăderea calităţii vieţii şi chiar mortalitate, în special la vârstnici. Screeningul sistematic al populaţiei la risc este o soluţie eficientă pentru reducerea complicaţiilor şi costurilor asociate osteoporozei şi are un rol fundamental în menţinerea independenţei funcţionale a pacienţilor.

Evaluarea stării de nutriţie a copiilor şi evaluarea sănătăţii orale

În cadrul ediţiilor anterioare ale campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”, medicii pediatri au evaluat un număr de 1.231 de copii cu vârste între 5 şi 17 ani. Datele obţinute au evidenţiat o prevalenţă a excesului ponderal de 25,1%, din care 17,5% supraponderali şi 7,6% obezi, valori care corespund mediei globale. Analiza statistică, bazată pe modele de regresie logistică, a indicat că printre factorii de risc semnificativi se numără frecvenţa crescută a consumului de fast-food, un nivel educaţional scăzut al părinţilor şi prezenţa obezităţii în familie.

În schimb, activitatea fizică regulată şi un nivel educaţional parental mai ridicat au avut un rol protector. Nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative în funcţie de sex, vârstă sau mediul de provenienţă (urban/rural). De asemenea, deşi iniţial timpul petrecut în faţa ecranelor şi lipsa unui program regulat de mese păreau corelate cu excesul ponderal, acestea nu s-au menţinut ca predictori semnificativi în analiza multivariabilă.

Rezultatele obţinute subliniază nevoia unor politici de sănătate publică orientate spre educaţia parentală, promovarea alimentaţiei echilibrate şi stimularea activităţii fizice la copii.

Screening-ului spirometric pentru detecţia bolilor respiratorii cronice obstructive – o premieră în campania ‘Asumă-ţi să fii sănătos!’

Campania „Asumă-ţi să fii sănătos” organizată la mare în cursul acestei veri din punctul de vedere al participării pneumologilor este o premieră absolută. Participarea Societăţii Române de Pneumologie este importantă deoarece exerciţii pe această temă a screening-ului spirometric s-au mai făcut de ‘Ziua Astmului’ şi de ‘Ziua BPOC-ului’ de-a lungul multor ani. Toate acestea au fost organizate tradiţional deoarece BPOC-ul (Bronhopneumopatia cronică obstructivă) are o frecvenţă de aproape 10 cazuri la 100 de pacienţi şi de 4 cazuri la 100 de pacienţi cu astm bronşic. Această participare în premieră are două noutăţi absolute ca ofertă pentru potenţialii pacienţi: chestionarul acoperă, în afară de evaluarea simptomelor pentru boli obstructive cronice, şi calitatea somnului, precum şi un alt factor de risc evident – tabagismul. Accesul la o investigaţie medicală precum spirometria completează imaginea unui potenţial diagnostic în sfera pneumologiei şi reprezintă şi o modalitate de promovare a acestei investigaţii, care nu este nici pe departe cunoscută ca o electrocardiogramă, deşi ritmicitatea realizării ei presupune verificări repetitive atât la omul sănătos, cât şi la cel cu afecţiuni cronice precum BPOC sau astm bronşic.