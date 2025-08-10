G4Media.ro
Salvamont Prahova
sursa foto: Salvamont Prahova

O familie s-a intoxicat cu mâncare alterată pe traseul spre Cascada Urlătoarea / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană

10 Aug

Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură, transmite News.ro.

”Trei intervenţii astăzi, pentru Salvamont Prahova – formaţia Buşteni, una terestră si două aero”, au transmis, duminică seară salvamontiştii.

Potrivit acestora, o familie aflată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, a suferit o toxiinfecţie alimentară de la consumul produselor proprii, ţinute în căldură.

”Părinţii si copilul au fost recuperaţi si predaţi ambulanţei SMURD”, au precizat salvamontiştii.

De asemenea, aceştia au intervenit pentru o turistă în varsă de 64 de ani, cu probleme cardiace, hiperglicemie şi lipotimie.

Aceasta a fost preluată din zona şaua Văii Cerbului, pe traseul spre Vf.Omu, şi fost transportată la spital cu elicopterul.

”O altă turistă, în vârstă de 30 ani, blocată şi epuizată fizic a fost recuperată tot cu elicopterul de pe Valea Gălbinele”, arată salvamontiştii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

