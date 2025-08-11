G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Băncile din Grecia renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la…

Despăgubiri de milioane de euro
FOTO: Dr4eamstime/Kalvis Kalsers

Băncile din Grecia renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri

Articole11 Aug 0 comentarii

Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Autorităţile de la Atena au stabilit o taxă unificată de 0,50 euro la transferurile de bani prin dispozitive mobile, web, sau internet banking prin furnizori terţi, şi un plafon de 1,50 euro la retragerilor de numerar operate de furnizori terţi, cum ar fi Euronet sau Cashflex. De asemenea, extrasul de cont va fi gratuit pentru toţi deţinătorii de carduri.

Pentru transferuri interbancare de până la 5.000 euro pe zi, comisioanele sunt plafonate la 0,50 euro per tranzacţie. Din 11 august, acest plafon nu mai este doar pentru bănci, ci se aplică tuturor furnizorilor de plăţi care operează în Grecia.

În cazul transferurilor de peste 5.000 euro pe zi rămân în vigoare comisioanele stabilite de fiecare bancă. Aceste reglementări nu se aplică conturilor de companii.

Dacă un ATM (al unei bănci sau furnizori terţi) este singurul dintr-o municipalitate, nu se percep comisioane deţinătorilor eleni de carduri. Cei care au carduri la bănci străine vor continua să se confrunte cu comisioanele stabilite în mod independent de operatorii de ATM-uri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Rafale de vânt violente în Grecia / Numeroase legături de feribot din marea Egee au fost întrerupte, doi turiști au murit în insula Milos

Articole8 Aug • 2.354 vizualizări
0 comentarii

Băncile din Grecia ar putea utiliza ATM-uri comune pentru a reduce costurile

Articole4 Aug • 476 vizualizări
0 comentarii

Peste 5 milioane de euro, găsiți cash de Parchetul European la câțiva funcționari vamali din Grecia / Banii proveneau din importuri frauduloase din China

Articole31 Iul • 75.763 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.