BREAKING Uniunea Europeană va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare / Apple, Meta, Google și Amazon sunt excluse pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marile grupuri tehnologice pierd bătălia politică de la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare a UE, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump de a pedepsi țările care „discriminează” companiile americane cu tarife mai mari, scrie Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu sprijinul Germaniei, UE ia măsuri pentru a exclude Meta, Apple, Google și Amazon dintr-un nou sistem de partajare a datelor financiare, conceput pentru a permite dezvoltarea de produse financiare digitale pentru consumatori.

O astfel de decizie ar da un impuls semnificativ băncilor în eforturile lor de a combate amenințarea concurențială din partea marilor companii tehnologice, despre care se tem că vor folosi datele lor pentru a le elimina din relația cu clienții, extragând în același timp o mare parte din valoarea cunoașterii comportamentului de cheltuieli și economii al oamenilor.

După mai bine de doi ani, negocierile privind regulamentul privind accesul la datele financiare (FiDA) intră în etapa finală în următoarele săptămâni, grupurile Big Tech fiind aproape sigur înfrânte, potrivit diplomaților.

„Acesta este un dosar în care jucătorii Big Tech pierd de fapt lupta de lobby”, a declarat un diplomat al UE.

Reformele aveau ca scop să permită furnizorilor de servicii terțe să acceseze datele băncilor și asigurătorilor și să le utilizeze pentru a crea noi servicii, cum ar fi consultanța financiară.

Însă industria financiară europeană a dus o luptă de retragere pentru a restricționa accesul, susținând că ar exista riscul ca așa-numiții „gatekeeperi digitali” să „exploateze datele sensibile” deținute de instituțiile financiare europene și să „își consolideze poziția dominantă”.

Preocupările industriei au fost susținute de Parlamentul European și, ulterior, de Comisia Europeană și de capitale europene importante, precum Berlin.

Într-un document trimis altor țări ale UE, consultat de Financial Times, Germania a sugerat excluderea marilor companii din domeniul tehnologiei „pentru a promova dezvoltarea unui ecosistem financiar digital al UE, a garanta condiții de concurență echitabile și a proteja suveranitatea digitală a consumatorilor”.

Statele membre ale UE și Parlamentul European speră să ajungă la un acord privind textul final al regulamentului în această toamnă. Posibila excludere ar risca să reînnoiască tensiunile transatlantice după ce Bruxelles și Washington au convenit asupra unui acord comercial la sfârșitul lunii iulie. Trump a amenințat în repetate rânduri cu tarife de retorsiune împotriva țărilor ale căror taxe sau legi tratează în mod nedrept companiile tehnologice americane.

Grupurile de lobby ale marilor companii tehnologice avertizează deja că consumatorii – nu doar platformele – vor avea de pierdut dacă se menține direcția actuală.

„Viziunea inițială a FIDA era de a oferi oamenilor controlul asupra propriilor date și acces la servicii financiare mai bune și mai inovatoare”, a declarat Daniel Friedlaender, șeful Computer & Communications Industry Association Europe, ai cărei membri includ multe grupuri Big Tech.

„Prin cedarea în fața băncilor existente, UE va limita alegerea consumatorilor și va consolida poziția actorilor tradiționali care dețin deja puterea de „pază” asupra datelor clienților”, a mai adăugat acesta.