Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est din Ucraina

Armata ucraineană a negat miercuri afirmaţiile Moscovei conform cărora soldaţii săi ar fi fost încercuiţi de trupe ruseşti la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

O luptă aprigă se dă pentru controlul asupra acestui centru logistic din regiunea industrială Doneţk, pe care Kremlinul încearcă să-l ocupe cu prioritate.

„Apărarea aglomerării urbane Pokrovsk-Mîrnograd continuă. Nu există nicio încercuire a unităţilor şi diviziilor noastre”, a transmis Statul Major General ucrainean pe reţelele de socializare.

Această declaraţie survine după afirmaţiile Rusiei din această săptămână, conform cărora armata rusă „întăreşte încercuirea” forţelor ucrainene din zonă.

Ministrul rus al Apărării a declarat miercuri, pe Telegram, că situaţia forţelor ucrainene se „deteriorează rapid” în Pokrovsk şi Kupiansk, un alt centru logistic şi focar de lupte în nord-estul Ucrainei.

Câteva sute de soldaţi ruşi au intrat în zona metropolitană Pokrovsk-Mîrnograd, a confirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna aceasta.

Armata ucraineană a declarat că „este în curs de desfăşurare o rezistenţă activă la încercările grupurilor de infanterie inamice de a-şi stabili poziţii”.

Preşedintele ucrainean şi-a vizitat trupele în zona Pokrovsk marţi.

„Serviţi într-un sector atât de important. Acesta este statul nostru, acesta este Estul nostru„, le-a spus el soldaţil or, conform unei înregistrări video publicate de biroul prezidenţial.

La 31 octombrie, Rusia controla, integral sau parţial, 19,2% din teritoriul ucrainean, inclusiv 81% din regiunea Doneţk şi aproape toată regiunea vecină Lugansk, conform datelor analizate de AFP şi furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Ameninţări Critice (CTP).