Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a…

explozie, centrala, gaze, rahova, sector 5, apartamente, bloc distrus
sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei / Distrigaz anunţă că face lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie

Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor, anunţă Distrigaz Sud Reţele.

Potrivit sursei citate, gazele vor fi oprite între orele 08:00 – 22:00. Compania roagă clienţii ca, în cazul în care, după realimentare, simt miros de gaze, să apeleze Centrul de Depanaj, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu folosească eletrocasnicele, să nu aprindă lumina şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze, transmite News.ro.

Distrigaz Sud Reţele anunţă, printr-un com unicat de presă, că joi pe mai multe străzi din Sectorul 4 va fi oprită alimentarea cu gaze naturale, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, amplasată pe strada Aurel Perşu.

Potrivit Distrigaz Sud Reţele, alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din zona respectivă va fi oprită joi, 6 noiembrie, în intervalul orar 08:00 – 22:00.

Compania precizează că, în urma acestei întreruperi planificate, sunt afectaţi 18.834 de clienţi casnici şi non casnici de pe străzile Odei, Aure l Perşu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor şi Drumul Jilavei, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti.

Reprezentanţii Distrigaz Sud menţionează că, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

