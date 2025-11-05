Un deținut algerian eliberat în mod greșit dintr-o închisoare la Londra, al doilea caz într-o săptămână în Marea Britanie

Brahim Kaddour-Cherif a fost eliberat din închisoarea Wandsworth din sudul Londrei miercurea trecută și nu a fost recapturat până la ora actuală.

Știrea a ieșit la iveală atunci când la ora interpelărilor în Camera Comunelor, ministrul din umbră al apărării, James Cartlidge din Partidul Conservator, l-a întrebat pe vice-premierul David Lammy, care-i ținea locul premierului Kei Starmer, dacă vreun alt deținut, în afară de etiopianul Hadus Kebbatu, eliberat acum două săptămâni, a fost eliberat din greșeală.

Lammy s-a eschivat și nu a răspuns direct, deși Cartlidge a repetat întrebarea de încă patru ori. La sfârșitul sesiunii de interpelări au apărut relatări cu privire la eliberarea eronată a unui azilant, la care vicepremierul Lammy a refuzat să comenteze.

Între timp, Poliția Metropolitană a Londrei a declarat că închisoarea Wandsworth a informat marți la ora 13:00 cu privire la eliberarea “eronată” a unui deținut pe data de 29 octombrie. Potrivit surselor BBC algerianul eliberat nu este azilant.

Kaddour-Cherif este un delincvent sexual condamnat și a compărut cel mai recent în septembrie în fața Curții de Magistrați de la Westminster, în centrul Londrei, inculpat cu nerespectarea condițiilor impuse infractorilor sexuali, de unde și deținerea la Wandsworth.

Potrivit relatărilor, vicepremierul Lammy s-a declarat furios cu privire la eliberare, iar premierul Starmer a calificat-o drept “inacceptabilă”.

Cazul a căpătat conotații politice după ce s-a aflat că vicepremierul Lammy, care deține și portofoliul justiției, în competența căreia intră și închisorile, fusese informat noaptea trecută de eliberare. Ministrul de interne din umbră, Chris Philp, l-a acuzat pe vicepremier de ascunderea adevărului. “În ciuda faptului că David Lammy stătea acolo cu notele informative în dosarul său, el a ales să nu informeze publicul și Parlamentul.” a declarat presei deputatul Philp după încheierea sesiunii de interpelări.

Cu săptămână înaintea lui Kfaddour-Cherif fusese eliberat din închisoare tot eronat etiopianul Hadus Kebbatu, și el condamnat pentru delicte sexuale, recapturat de poliție după 48 de ore și apoi expulzat în Etiopia săptămâna trecută.

Coincidența face ca ambele cazuri să implice infractori sexuali și imigranți (nu se știe încă dacă algerianul este ilegal în Marea Britanie), un fapt care stârnește nemulțumire într-o bună parte a opiniei publice. De altfel, cazarea unor azilanți la Epping Forest la nord-est de Londra, adică exact locul unde Kabbatu a comis infracțiunile împotriva unor minore, a provocat demonstrații de protest, iar guvernul Partidului Laburist este confruntat și cu valuri de imigranți ilegali care trec cu bărci pneumatice peste Canalul Mânecii, numărul ridicându-se la peste 36.000 de la începutul anului.

Recent unul dintre acești imigranți ilegali, expulzați în Franța în urma unui acord semnat anul acesta de premierul Starmer cu președintele Emmanuel Macron, s-a întors din nou în Marea Britanie într-o astfel de ambarcațiune, subliniind haosul din sistemul britanic de prevenire a imigrației ilegale.

Pe fondul acestei percepții de incompetență a unui guvern instalat de doar 15 luni la putere, absolut toate sondajele de opinie dau în frunte partidul Reform UK (dreapta populistă) condus de Nigel Farage, care promite, printre altele, expulzarea a 600.000 de imigranți ilegali în cinci ani, în caz de victorie în alegerile parlamentare, care nu sunt programate înainte de 2029. Iar acest ultim incident cu eliberarea eronată a deținutului algerian nu poate în niciun fel fi benefic pentru cota de popularitate, aflată la cote negative record, a acestui guvern.