Primii migranți sosesc din Franța în Marea Britanie în cadrul acordului „unul intră, unul iese”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O familie de trei persoane, inclusiv un copil mic, sunt primele persoane care au sosit în Regatul Unit în cadrul acordului guvernamental „unul intră, unul iese” cu Franța, transmite BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Această mișcare urmează după ce patru migranți au fost deportați din Regatul Unit până acum, în cadrul programului pilot.

„Acesta este un mesaj clar pentru rețelele de trafic de persoane că intrarea ilegală în Marea Britanie nu va fi tolerată”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne (Home Office).

„Vom continua să reținem și să îndepărtăm pe cei care sosesc cu ambarcațiuni mici.”

Acordul „unul intră, unul iese” a fost anunțat de prim-ministrul Sir Keir Starmer și de președintele francez Emmanuel Macron în luna iulie.

În baza tratatului, Franța a fost de acord să primească înapoi migranții care au călătorit în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici și ale căror cereri de azil au fost retrase sau declarate inadmisibile.

Pentru fiecare persoană returnată în Franța, Regatul Unit va accepta pe cineva cu un caz justificat de a primi protecție ca refugiat, care nu a încercat să traverseze Canalul Mânecii.

Săptămâna trecută, un cetățean indian a fost prima persoană îndepărtată din Regatul Unit, urmat la câteva zile de un alt bărbat din Eritreea, în ciuda unei tentative legale de a-i amâna plecarea.

Vinerea trecută, surse din Ministerul de Interne au declarat că un cetățean iranian a fost, de asemenea, returnat în Franța, iar luni, departamentul a anunțat că o persoană afgană a fost returnată în cursul aceleiași zile.

Peste 30.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici în acest an.

Cifrele noi ale guvernului sugerează că numărul total de traversări cu ambarcațiuni mici în Canalul Mânecii a scăzut sub nivelurile record pentru prima dată de la 3 martie.

În anul până la 23 septembrie, 32.188 de persoane au sosit în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici, cu 148 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Deși numărul de traversări a scăzut ușor sub nivelurile din 2022 până acum în acest an, 2025 a înregistrat totuși mai multe traversări decât majoritatea anilor precedenți, în special în timpul primăverii și verii.

Autoritățile franceze spun că au prevenit peste 17.600 de tentative de traversare în acest an. Însă, conform legislației maritime, oficialii francezi spun că nu pot interveni odată ce ambarcațiunile se află în apă, decât dacă există o amenințare la adresa vieții.