Prim-ministrul britanic Keir Starmer se justifică în fața israelienilor într-un editorial special: De ce am recunoscut statul palestinian

După recunoașterea duminică a statului palestinian și criticată sever, fiind considerată în Israel ca încurajând terorismul, premierul Starmer s-a adresat israelienilor într-un editorial special pentru site-ul Ynet și cotidianul Yedioth Ahronoth:

“Știu că decizia pe care am luat-o de a recunoaște statul palestinian va provoca îngrijorare și supărare în rândul multor persoane din Israel. Așadar, în calitate de prieten și susținător al Israelului, doresc să explic această decizie și motivul pentru care consider că este un pas vital către pace și către normalizarea relațiilor Israelului cu vecinii săi și cu regiunea.

Permiteți-mi să spun de la început că soarta ostaticilor este mereu în gândurile mele. M-am întâlnit cu familiile britanice ale ostaticilor. Văd tortura pe care o îndură în fiecare zi.

Prin intermediul familiei mele extinse din Israel, cunosc durerea profundă și chinul psihologic care au marcat ultimii doi ani, de la atacurile Hamas din 7 octombrie, de o cruzime și o depravare extremă.

Așadar, repet cererea noastră ca ostaticii să fie eliberați imediat și necondiționat. Vom continua să sprijinim toate eforturile pentru a-i aduce acasă. Și cred că negocierile privind încetarea focului și pacea pe termen lung vor apropia ziua eliberării.

Nu este în interesul nimănui ca regiunea să continue pe calea actuală a violenței și suferinței tot mai profunde. Durerea din Israel este insuportabilă. Moartea, distrugerea și foametea din Gaza sunt intolerabile.

Trebuie să se termine. Îndemn guvernul israelian să oprească ofensiva și să permită sosirea ajutoarelor.

Oamenii nevinovați de toate părțile merită o șansă de a-și reconstrui viețile. Trebuie să schimbăm direcția. Și, în opinia mea, singura pace durabilă va veni printr-un Israel sigur și securizat, alături de un stat palestinian viabil. Dar, în acest moment, nu avem niciuna dintre acestea.

De aceea, construim un consens cu liderii din regiune și din afara acesteia în jurul Cadrului nostru pentru pace. Acesta nu este un plan de pace rival, ci un proiect mai amplu de a reuni oamenii – Israelul, arabii, SUA și alții – în spatele unei viziuni comune și a unei serii de pași care ne pot duce de la un armistițiu în Gaza la negocieri pentru încetarea definitivă a conflictului.

În acest cadru, am recunoscut statalitatea palestiniană. Nu poate exista progres către pace și normalizare fără recunoașterea unui stat palestinian alături de statul Israel. Să fim clari – recunoașterea nu este doar o susținere a principiului celor două state, ci și o respingere a extremiștilor care visează la distrugerea statului Israel – și, într-adevăr, a celor care doresc expulzarea populației palestiniene.

Celor care susțin că această soluție îi recompensează pe teroriștii din Hamas, permiteți-mi să vă explic de ce nu este așa. Apelul nostru pentru o soluție autentică cu două state este exact opusul viziunii lor pline de ură. Aceasta înseamnă că Hamas nu poate avea niciun viitor – niciun rol în guvernare, niciun rol în securitate. Regatul Unit a interzis și sancționat Hamas ca organizație teroristă. Și vom merge mai departe. Am dat instrucțiuni să se ia măsuri de sancționare a altor figuri din Hamas în următoarele săptămâni.

Celor care se tem că orice stat palestinian va reprezenta o amenințare pentru Israel, permiteți-mi să vă asigur că vom colabora cu parteneri din întreaga lume pentru a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla. Suntem convinși că statul palestinian trebuie să fie demilitarizat. Nu va avea armată sau forțe aeriene. Președintele Abbas însuși a susținut acest principiu, precum și necesitatea unei reforme fundamentale a Autorității Palestiniene.

Celor care se tem că Hamas ar câștiga alegerile și ar prelua controlul asupra Cisiordaniei, le spunem clar: niciun partid nu va avea dreptul să participe la alegerile palestiniene dacă nu susține principiul politicii non-violente.

Este momentul să schimbăm direcția – să ne întoarcem spre pace.

Vrem să vedem un viitor în care oamenii obișnuiți să poată trăi fără violență și teroare. Un viitor în care Israelul să se bucure de relații normalizate cu toți vecinii săi, inclusiv cu un stat palestinian viabil și pașnic. Un viitor în care Israelul să poată prospera în siguranță și securitate.

Vreau să colaborez cu Israelul pentru a menține vie această speranță. Și în acest spirit, vă urez tuturor un An Nou plin de pace, sănătate și fericire. Shana Tova U’Metukah (Un An Nou și Dulce, în ebraică, n.red), scrie premierul Starmer în editorialul publicat luni 22 septembrie, ziua în care la apusul soarelui în ora locală evreii de pe întreg mapamondul celebrează Rosh Hashana – Anul Nou iudaic 5.786 de la facerea lumii. Este și ziua în care la ONU începe summitul consacrat recunoașterii statului palestinian.

Premierul Starmer a avut grijă să declare recunoașterea statului palestinian cu o zi înainte de Rosh Hashana, dar acest lucru nu a avut niciun efect nu doar în Israel, ci și în Marea Britanie, în rândul Comunității evreiești din această țară,

“Recunoașterea necondiționată a unui stat palestinian de către guvernul britanic la viitoarea Adunare Generală anuală a Organizației Națiunilor Unite se va dovedi a fi o eroare istorică de politică externă, care nu va face decât să împiedice cauza păcii. Este o recompensă pentru terorism, în timp ce ostaticii rămân în lanțuri, și a fost sărbătorită de Hamas ca ‘unul dintre roadele zilei de 7 octombrie’ ” a spus într-un comunicat rabinul șef al Regatului Unit Ephraim Mirvis.

Campania Împotriva Antisemitismului (CAA), care a organizat un marș de protest la Londra pe 7 septembrie împotriva exacerbării antisemitismului în Marea Britanie a avut o reacție și mai dură:

“Guvernul britanic a recunoscut ‘statul palestinian’. Acesta este momentul Neville Chamberlain (prim ministrul britanic care a cedat în problema Cehoslovaciei în fața lui Hitler la Munchen în 1938, n. red) al lui Sir Keir Starmer.” se spune în declarația CAA, care continuă: “Se pare că promisiunile de a face ‚tot posibilul’ pentru a aduce ostaticii acasă nu au însemnat nimic. Guvernul ar putea condiționa recunoașterea de returnarea ostaticilor – cel puțin – dar Sir Keir refuză chiar și acest lucru, atât de urgentă este nevoia de a-i mulțumi pe teroriști și pe susținătorii lor, trădând în același timp familiile ostaticilor cărora le-a privit în ochi și cărora le-a promis sincer că îi va ajuta.”

De altfel luni, CAA a adus în fața clădirii parlamentului de la Westminster un camion cu camion publicitar pe care scria: “Un mesaj pentru Keir Starmer din partea lui Ghazi Hamad, lider de frunte al Hamas: ‘Inițiativa mai multor state de a recunoaște statul palestinian este unul dintre fructele lui 7 octombrie’ ”.

Un sondaj recent de opinie realizat de YouGov arăta că 44% dintre britanici sunt favorabili recunoașterii statului palestinian, în timp ce 18%. Un alt sondaj realizat de firma JL Partners arată însă că la întrebarea: Sunteți de acord cu recunoașterea necondiționată a unui stat palestinian nu mai puțin de 87% dintre cei chestionați au răspuns NU.

Premierul Starmer, care este și liderul Partidului Laburist de guvernământ, este într-o situație politică extrem de dificilă: Laburiștii au căzut în sondajele de opinie sub 20%, uneori până la nivelul record negativ de 16%, de la 34% cu mai puțin de 15 luni în urmă la alegerile parlamentare când a obținut 411 mandate din 650 în Camera Comunelor. Cei mai mulți alegători Laburiști s-au îndreptat fie către Verzi, conduși de un nou lider stângist Zach Polanski cu poziții ferme anti-Israel, fie către un nou partid de stânga, care nu are încă un nume oficial, condus de fostul lider Laburist, stângistul Jeremy Corbyn, și de deputata fostă Laburistă, Zahra Sultana, declarat antisionistă. Stângiștii sunt înfuriați de refuzul guvernului britanic de a recunoaște că în Gaza statul Israel comite un genocid, iar extremiștii se leagă de faptul că a doua soție a lui Starmer e evreică, cu rude în Israel.

Pe de altă parte, în fruntea sondajelor de opinie se află partidul Reform UK (dreapta populistă), condus de Nigel Farage, un prieten al președintelui SUA, Donald Trump, care se opune ferm recunoașterii unui stat palestinian, la fel ca și principalul partid de opoziție, Partidul Conservator, căzut și el în intențiile de vot sub 20%, uneori până la 15%.

Deci Starmer este confruntat cu pierderi de sprijin pe ambele flancuri: la stânga pro-palestinienii, la dreapta sprijinitorii Israelului, între care mulți evrei britanici, îngrijorați de explozia antisemitismului în Regatul Unit la un nivel fără precedent după cel de-al doilea război mondial. Și încercând să nu supere niciuna dintre părți, Starmer va sfârși probabil prin a le antagoniza pe ambele împotriva sa.