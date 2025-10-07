Un medic britanic care a numit evreii „mai răi decât naziștii” scapă de sancțiuni. Ministrul Sănătății acuză NHS că nu protejează pacienții evrei

Sistemul public de sănătate din Marea Britanie (NHS) este acuzat că „eșuează complet în a-i proteja pe pacienții evrei” după o serie de cazuri în care medici acuzați de antisemitism au fost lăsați să profeseze fără restricții, transmite The Times.

Printre aceștia se numără dr. Rahmeh Aladwan, o tânără chirurg din Manchester, care a descris israelienii drept „mai răi decât naziștii” și a numit un spital londonez „o cloacă a supremației evreiești”.

Secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat pentru The Times că intenționează să reformeze urgent autoritățile medicale de reglementare — General Medical Council (GMC) și Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) — după ce mai mulți doctori cu declarații antisemite grave au fost considerați „apte să practice medicina”.

„Este clar că sistemul actual de reglementare medicală eșuează complet în a proteja pacienții și personalul evreu din NHS. Antisemitismul nu are loc în sănătate și nu poate fi tolerat niciun minut în plus”, a spus Streeting.

Cazuri tolerate de instituțiile medicale

Dr. Rahmeh Aladwan, anchetată pentru numeroase postări online în care glorifica violența împotriva Israelului și afirma că „Marea Britanie e controlată de supremația evreiască”, a fost declarată aptă să profeseze. După verdict, ea a fost întâmpinată cu flori și aplauze de susținători pro-palestinieni, afirmând că Israelul „comite un Holocaust în Gaza” și că „Palestina trebuie eliberată de sub supremația evreiască”.

Un alt caz notoriu este cel al dr. Rehiana Ali, neurolog, reinstalată în funcție în ciuda faptului că l-a numit pe arhitectul atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 un „erou” și a susținut public că „9/11 a fost opera Mossadului”.

Datele obținute de Jewish News arată că, din aproape 500 de plângeri privind antisemitismul a 123 de medici înregistrate de GMC după atacurile Hamas din 2023, 84% au fost clasate încă din faza inițială a investigației.

Campaniile împotriva antisemitismului acuză o „prăbușire morală”

Reprezentanții Campaign Against Antisemitism (CAA) afirmă că NHS și organismele sale de control „permit antisemitismului să se extindă nestingherit”.

„Medici care răspândesc ură online și în stradă sunt lăsați să trateze pacienți, ca și cum chemările la violență ar fi compatibile cu datoria de a îngriji. Această prăbușire morală pune vieți evreiești în pericol”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației.

Alex Hearn, de la Labour Against Antisemitism, spune că grupul său avertizează de doi ani asupra creșterii atitudinilor antisemite în rândul personalului medical, însă „reclamațiile au fost ignorate pe motive tehnice sau din lipsă de competență”.

Guvernul promite o reformă a sistemului medical.

După scandalurile din ultimele luni și atacul asupra unei sinagogi din Manchester, Streeting a promis o revizuire completă a mecanismelor disciplinare. El a declarat că „medicii care rostesc declarații rasiste nu pot rămâne la patul pacienților”, iar reformele vor urmări „să redea siguranța și încrederea tuturor celor care se adresează NHS-ului”.