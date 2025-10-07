Rusia şi India au început exerciţii militare comune în statul indian Rajasthan ce vizează „combaterea terorismului”
Rusia şi India au început exerciţii militare comune în statul Rajasthan din nord-vestul Indiei având drept scop îmbunătăţirea operaţiunilor de „combatere a terorismului”, a informat Ministerul rus al Apărării, transmite marţi agenția de știri Reuters.
Exerciţiile comune „Indra 2025” se desfăşoară în poligonul Mahajan din Rajasthan şi vor continua până pe 15 octombrie, a precizat ministerul rus.
„Obiectivul principal al exerciţiului este perfecţionarea coeziunii unităţilor ambelor state în lupta împotriva terorismului, inclusiv perfecţionarea tacticilor de operaţiuni contrateroriste”, a indicat aceeaşi sursă.
„O atenţie deosebită va fi acordată creşterii compatibilităţii operaţionale a unităţilor şi schimbului de bune practici în contextul războiului modern”, a mai precizat Ministerul rus al Apărării.
