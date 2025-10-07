Rusia ar putea retrage din serviciu aproape o treime din flota sa de avioane până în 2030 / 339 de aeronave au o vechime cuprinsă între 40 şi 60 de ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul Agenţiei Federale de Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya), Dmitri Yadrov, a anunţat marţi că în următorii ani ar putea fi retrase din serviciu un număr de 339 de aeronave şi 200 de elicoptere, informează agenția de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform cifrelor furnizate de Yadrov, în prezent flota aeriană a Rusiei, regrupată sub 76 de companii aeriene, este compusă din 1.135 de avioane, dintre care 1.088 funcţionează în realitate, transmite Agerpres.

„Conform celor mai pesimiste prognoze, până în 2030 estimăm că vom scoate din uz aproximativ 339 de aeronave: 230 de aeronave produse pe plan intern, cu o vechime cuprinsă între 40 şi 60 de ani, şi 109 străine (…). În plus, intenţionăm să scoatem din uz 200 de elicoptere: 190 interne şi 10 străine”, a declarat Yadrov la o reuniune a comisiei de politică economică din cadrul Consiliului Federaţiei (Senatul Rusiei), citat de Interfax.

În luna martie, Serghei Chemezov, şeful corporaţiei de stat pentru dezvoltare tehnologică, Rostec, a declarat că Rusia va trebui să fabrice cel puţin 200 de aeronave până în 2030 pentru a compensa scoaterea din uz a aeronavelor deţinute de companii aeriene străine care au părăsit ţara din cauza războiului din Ucraina.

Din cauza sancţiunilor economice impuse împotriva Rusiei după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, Moscova întâmpină mari dificultăţi în a importa bunuri tehnologice, ceea ce face ca industria sa aeronautică să se confrunte cu dificultăţi în ceea ce priveşte mentenanţa aviaţiei.

Potrivit BBC, Rusia a fabricat doar şapte aeronave în perioada cuprinsă între începutul războiului din Ucraina şi sfârşitul anului 2024, comparativ cu treisprezece aeronave fabricate în 2021.

La aceasta se adaugă faptul că sectorul aviaţiei civile concurează acum cu aviaţia militară, care are prioritate având în vedere capacitatea de producţie limitată cauzată în mare parte de sancţiunile economice, care restricţionează importurile ruseşti de tehnologie şi echipamente moderne.

Pe lângă naţionalizarea aeronavelor companiilor aeriene străine care au încetat să opereze în Rusia, companiile aeriene ruseşti au fost nevoite să „canibalizeze” o parte din avioanele lor pentru a reutiliza piese şi a repara aeronavele aflate în stare proastă.

În eforturile sale de a eluda sancţiunile europene, în 2023 Moscova a importat componente de aeronave în valoare de două miliarde de dolari de la o companie înregistrată în Gabon.