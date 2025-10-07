Kremlinul spune că aşteaptă clarificări despre posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina: Astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare

Rusia a declarat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, afirmând că astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare, ceea ce ar fi o „serioasă escaladare”, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să i le furnizeze, deoarece nu doreşte escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. El a afirmat însă că deja a „luat o decizie” în această privinţă, fără a spune care.

Întrebat despre aceste comentarii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi: „Înţelegem că trebuie să aşteptăm, probabil, declaraţii mai clare, dacă vor exista”.

Peskov a adăugat că, în timpul predecesorului lui Trump la Casa Albă, Joe Biden, practica SUA era de a anunţa livrările de arme noi numai după ce acestea erau deja livrate Ucrainei.

Vladimir Putin a declarat duminică, într-un comentariu video, că dacă Washingtonul ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri cu rază lungă de acţiune în adâncul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu SUA.

Este important „să ne dăm seama că dacă abstractizăm de la diverse nuanţe, vorbim despre rachete care ar putea fi şi nucleare. Prin urmare, aceasta este cu adevărat o rundă serioasă de escaladare”, a punctat şi Peskov marţi.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, astfel încât Ucraina ar putea să le utilizeze pentru a lovi ţinte oriunde în Rusia europeană, inclusiv Moscova, dacă Trump ar da undă verde pentru furnizarea lor.

Surse de la Washington au declarat însă agenţiei Reuters săptămâna trecută că cel mai probabil, SUA nu vor furniza rachetele Tomahawk dorite de Kiev. Dorinţa administraţiei Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune în Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA şi altor utilizări, au declarat un oficial american şi alte trei surse.

Duminică, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că Washingtonul ia în considerare solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk. Miercuri, Reuters relatase că SUA vor furniza Ucrainei informaţii despre ţinte de infrastructură energetică din Rusia aflate la mare distanţă.

Însă un oficial american şi surse familiarizate cu pregătirea şi aprovizionarea cu rachete Tomahawk au pus la îndoială fezabilitatea furnizării rachetelor de croazieră, sugerând că mai degrabă alte opţiuni de rachete cu rază mai scurtă de acţiune ar putea fi furnizate Kievului.

Conform documentelor bugetare ale Pentagonului, Marina SUA, principalul utilizator al rachetelor Tomahawk, a achiziţionat până în prezent 8.959 de rachete, la un preţ mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare.

Racheta Tomahawk este produsă din mijlocul anilor 1980. În ultimii ani, producţia a variat între 55 şi 90 de rachete pe an. Conform datelor bugetare ale Pentagonului, SUA intenţionează să cumpere 57 de rachete în 2026.