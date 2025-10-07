Preşedinţii Braziliei și SUA, care au avut relaţii tensionate, au convenit să se întâlnească personal după o convorbire telefonică „prietenoasă” / Exporturile de cafea braziliană au scăzut cu 70% în urma tarifelor impuse de Trump

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedintele american Donald Trump au convenit să se întâlnească personal în curând, după o convorbire video amicală care a avut loc luni, a anunţat guvernul brazilian, ceea ce sporeşte perspectivele unei dezgheţări a relaţiilor bilaterale, care se află la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

În timpul convorbirii de 30 de minute dintre cei doi lideri, Lula şi Trump au discutat despre impresiile pozitive pe care le-au avut în urma unei scurte întâlniri la Naţiunile Unite luna trecută şi au făcut schimb de numere de telefon pentru a deschide o linie directă de comunicare, a precizat biroul preşedintelui brazilian într-un comunicat.

Trump a declarat, la rândul său, pe Truth Social că apelul a fost „foarte bun”, concentrându-se pe relaţiile economice şi comerciale dintre cele două ţări.

„Vom purta discuţii suplimentare şi ne vom întâlni în viitorul nu prea îndepărtat, atât în Brazilia, cât şi în Statele Unite”, a scris el.

TARIFELE AFECTEAZĂ EXPORTURILE DE CAFEA ŞI CARNE DE VITĂ ALE BRAZILIEI CĂTRE SUA



Lula, un preşedinte de stânga, a sugerat o întâlnire în timpul summitului din această lună al Asociaţiei Ţărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care va avea loc în Malaezia, şi şi-a exprimat dorinţa de a veni în Statele Unite, a declarat biroul său.

Cei doi lideri sunt în conflict de luni de zile din cauza procesului şi condamnării fostului preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, un apropiat al lui Trump. Şeful Casei Albe a majorat tarifele pentru multe produse braziliene de la 10% la 50% din cauza acestui caz, pe care l-a numit o „vânătoare de vrăjitoare”.

Biroul lui Lula nu a făcut nicio referire la Bolsonaro în rezumatul convorbirii, dar a menţionat că preşedintele brazilian i-a cerut lui Trump să elimine tariful suplimentar de 40%.

Tarifele au provocat o scădere a exporturilor de cafea braziliană către SUA cu până la 70%, reducând în acelaşi timp drastic livrările de carne de vită braziliană.

Preţurile cafelei în SUA, care s-a bazat în mod tradiţional pe Brazilia pentru o treime din aprovizionarea sa cu boabe de cafea, au crescut brusc, în mare parte din cauza tarifelor, care au forţat importatorii să cumpere cafea mai scumpă din alte părţi.

Trump l-a însărcinat pe secretarul de stat Marco Rubio să continue negocierile tarifare cu vicepreşedintele brazilian Geraldo Alckmin, cu ministrul de externe Mauro Vieira şi cu ministrul de finanţe Fernando Haddad, precizează comunicatul brazilian.

Discuţiile între cei doi lideri au fost urmărite cu atenţie de pieţele braziliene, după ce exporturile ţării au fost supuse unei dintre cele mai mari rate tarifare impuse de Statele Unite.

Administraţia Trump l-a sancţionat, de asemenea, pe judecătorul Curţii Supreme din Brazilia, Alexandre de Moraes, care s-a ocupat de cazul Bolsonaro, în temeiul Legii Magnitsky. De asemenea, a revocat vizele a şase înalţi funcţionari, printre care şi procurorul general brazilian Jorge Messias.

Fără a-l numi direct pe Trump, Lula a declarat la Adunarea Generală a ONU, luna trecută, că nu există nicio justificare pentru măsurile unilaterale şi arbitrare care vizează instituţiile şi economia Braziliei.