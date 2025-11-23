Home » HealthyLife » Alergiile la arahide au scăzut dramatic în rândul copiilor americani din 2017 / Ce s-a schimbat?

Alergiile la arahide au scăzut dramatic în rândul copiilor americani din 2017 / Ce s-a schimbat?

23 nov. 2025
1177
Alergiile la arahide au scăzut dramatic în rândul copiilor americani din 2017 / Ce s-a schimbat?
Sursa foto: pexels.com
Un nou studiu publicat luna aceasta în Journal of Pediatrics arată o scădere de peste 40% a diagnosticului de alergie la arahide în rândul copiilor din Statele Unite. Explicația este legată de transformările majore din ultimele decenii în ceea ce privește ghidurile privind introducerea alimentelor cu potențial alergen, scrie The Guardian.

La finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, părinților li se recomanda să amâne introducerea arahidelor până după vârsta de trei ani. Totul s-a schimbat însă în 2015, odată cu publicarea în New England Journal of Medicine a studiului LEAP, care a demonstrat că introducerea arahidelor în alimentația bebelușilor în primele luni de viață poate reduce riscul alergiei cu peste 80%. În 2017, noile ghiduri oficiale au început să recomande introducerea timpurie a proteinelor din arahide.

„Mulți cred încă în mod greșit că amânarea alimentelor potențial alergene previne alergiile”, explică dr. Stanislaw Gabryszewski, medic la Spitalul de Copii din Philadelphia și coautor al studiului. „Dimpotrivă: dovezile actuale arată clar că introducerea timpurie scade riscul apariției unei alergii severe.”

Cum se formează o alergie alimentară?

Un organism alergic produce anticorpi de tip IgE împotriva alimentului respectiv, crezând în mod eronat că acesta este periculos. Rezultatul poate varia de la urticarie și umflarea feței la vărsături, dificultăți de respirație sau chiar șoc anafilactic.

Alergiile sunt influențate atât de predispoziția genetică, cât și de factori de mediu, explică medicii. Cele mai comune alergii ale copilăriei sunt cele la lapte, ou și arahide – primele două fiind de obicei depășite odată cu vârsta, spre deosebire de alergia la arahide, care tinde să persiste.

Articolul continuă mai jos

Cât de frecventă este alergia la arahide?

Înainte de anii ’90 era rară. Numărul cazurilor s-a dublat însă în următoarele două decenii, ceea ce a dus la o „panică a arahidelor”, cu școli și companii aeriene care au interzis parțial produsul.

În prezent, studiile arată că aproximativ 3% dintre adulții americani declară o alergie la arahide, iar în Marea Britanie, datele Anaphylaxis UK indică un copil din 50 cu alergie la nuci.

Cum se introduce în siguranță arahida în alimentația bebelușilor?

Academia Americană de Pediatrie recomandă introducerea arahidelor între 4 și 6 luni. Copiii cu eczemă sau alergie la ou prezintă un risc mai mare, iar părinții pot discuta cu un specialist înainte de a începe.

Nu există o cantitate „oficială”, dar principiul este „devreme și des”.

Pentru a evita înecarea, bebelușii nu trebuie să primească arahide întregi. Specialiștii recomandă untul de arahide diluat cu apă sau lapte matern ori gustări pufoase cu arahide, precum Bamba. O doză orientativă este de aproximativ două lingurițe de câteva ori pe săptămână.

Părinții trebuie să urmărească atent eventuale reacții — urticarie, vărsături, dificultăți de respirație. Simptomele ușoare pot fi tratate cu antihistaminice, însă reacțiile severe necesită prezentare imediată la medic.

Dacă după mai multe expuneri copilul nu reacționează, alimentul este în general sigur. Importanța expunerii regulate este decisivă: un aliment introdus, tolerat, dar apoi eliminat pentru perioade lungi poate induce ulterior sensibilizare.

O perspectivă optimistă

Dr. Gabryszewski subliniază că introducerea timpurie nu garantează absența alergiei, însă noile date sunt încurajatoare: scăderea semnificativă a diagnosticelor sugerează că noile recomandări își fac efectul.

„Este un semn promițător că accentul pus pe introducerea timpurie începe să producă rezultate vizibile”, spune medicul.

