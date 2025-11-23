Home » Articole » Mai multe companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile în Venezuela, după avertizarea emisă de SUA

23 nov. 2025
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre ”o situaţie potenţial periculoasă” când zboară deasupra acestei ţări, transmite agenția Reuters, citată de News.ro.
Companiile Gol din Brazilia, Avianca din Columbia şi TAP Air din Portugalia şi-au anulat zborurile cu decolare de la Caracas, sâmbătă, potrivit Flightradar24 şi site-ului oficial al Aeroportului Internaţional ”Simon Bolivar Maiquetia”.
Autoritatea pentru Aviaţie Civilă din Columbia a arătat, într-un comunicat de presă, că există ”potenţiale riscuri” pentru a zbura în zona Maiquetia, ”datorate deteriorării condiţiilor de securitate şi activităţii militare crescute în regiune”.
TAP Air Portugal a confirmat că a anulat zborurile sale programate sâmbătă şi marţea viitoare. ”Decizia vine după informaţiile emise de autorităţile din aviaţie din Statele Unite, care indică faptul că în spaţiul aerian venezuelean nu sunt garantate condiţiile de siguranţă”, a transmis compania pentru Reuters.
Compania Iberia din Spania a afirmat, de asemenea, că va anula zborurile spre Caracas începând de luni şi până la noi informaţii. Zborul companiei spaniole programat sâmbătă din capitala Venezuelei spre Madrid a decolat.
”Compania va evalua situaţia pentru a decide cînd să reia zborurile spre acea ţară”, a declarat un purtător de cuvânt al Iberia pentru Reuters.
Copa Airlines şi Wingo şi-au menţinut zborurile cu plecare de la Maiquetia, sâmbătă.
Notificarea FAA a invocat ”înrăutăţirea situaţiei de securitate şi activitatea militară sporită în sau în jurul Venezuelei” şi a afirmat că ameninţările ar putea reprezenta riscuri pentru aeronave la toate altitudinile.
În ultimele luni, a existat o concentrare militară americană masivă în regiune, inclusiv cel mai mare portavion al Marinei SUA, cel puţin alte opt nave de război şi avioane F-35.
Şi zborul Latam Airlines spre Bogota, programat duminică, a fost anulat, arată Flightradar24.
