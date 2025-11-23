Home » Sportz » Lupta pentru titlul la piloți în Formula 1 este relansată – Lando Norris și Oscar Piastri, eliminați de la Marele Premiu din Las Vegas

Lupta pentru titlul la piloți în Formula 1 este relansată – Lando Norris și Oscar Piastri, eliminați de la Marele Premiu din Las Vegas

23 nov. 2025
1551
Lupta pentru titlul la piloți în Formula 1 este relansată - Lando Norris și Oscar Piastri, eliminați de la Marele Premiu din Las Vegas
Oscar Piastri / Sursa foto Hepta/Mediafax / Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Ascultă articolul

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați de la Marele Premiu din Las Vegas după ce FIA a anunțat că placa aflată sub podeaua ambelor monoposturi era prea uzată. Lupta pentru titlul la piloți este astfel relansată, cu Verstappen beneficiind în continuare de cele 25 de puncte, în timp ce piloții McLaren au pierdut cele 18, respectiv 12 puncte.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Lando Norris și Oscar Piastri au fost excluși de comisarii Marelui Premiu de la Las Vegas deoarece grosimea piesei era sub cei 9 milimetri admiși. Un motiv de excludere „clasic”, care l-a afectat în acest an și pe Lewis Hamilton în China. McLaren a reglat probabil mașinile prea aproape de sol, provocând această uzură neașteptată.

În regulamentul tehnic al F1 2025 se prevede că grosimea plăcii trebuie să fie de minimum 9 mm, însă MCL39-ul lui Piastri avea 8,96 mm pe partea stângă față, 8,74 mm pe partea dreaptă față și 8,90 mm pe partea dreaptă spate. Mașina lui Norris avea 8,88 mm pe partea dreaptă față și 8,93 mm pe partea dreaptă spate, arată Autosport.

Măsurătorile au fost efectuate în fața a trei reprezentanți McLaren, care au argumentat că „circumstanțe atenuante” au dus la acest rezultat. FIA a verificat toate monoposturile care au terminat în puncte la GP-ul din Las Vegas, iar singurele care încălcau regulamentele au fost cele McLaren.

Printre aceste circumstanțe se numărau „porpoising neașteptat” și „o oportunitate limitată de a testa”, din cauza sesiunilor de antrenamente ude și alunecoase, în care cea de-a doua a fost „scurtată” după două steaguri roșii.

Articolul continuă mai jos

McLaren a mai susținut și că „gradul încălcării a fost mai mic decât încălcări anterioare ale acestui regulament din 2025”.

Însă „FIA a argumentat că nu există nicio prevedere în regulament sau în precedente pentru o altă penalizare decât cea standard (adică descalificarea)”, se arată în raportul comisarilor.

„FIA a subliniat că încălcarea a fost neintenționată și că nu a existat vreo încercare deliberată de a eluda regulamentele.”

Max Verstappen, care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”