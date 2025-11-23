Ascultă articolul

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați de la Marele Premiu din Las Vegas după ce FIA a anunțat că placa aflată sub podeaua ambelor monoposturi era prea uzată. Lupta pentru titlul la piloți este astfel relansată, cu Verstappen beneficiind în continuare de cele 25 de puncte, în timp ce piloții McLaren au pierdut cele 18, respectiv 12 puncte.

Lando Norris și Oscar Piastri au fost excluși de comisarii Marelui Premiu de la Las Vegas deoarece grosimea piesei era sub cei 9 milimetri admiși. Un motiv de excludere „clasic”, care l-a afectat în acest an și pe Lewis Hamilton în China. McLaren a reglat probabil mașinile prea aproape de sol, provocând această uzură neașteptată.

În regulamentul tehnic al F1 2025 se prevede că grosimea plăcii trebuie să fie de minimum 9 mm, însă MCL39-ul lui Piastri avea 8,96 mm pe partea stângă față, 8,74 mm pe partea dreaptă față și 8,90 mm pe partea dreaptă spate. Mașina lui Norris avea 8,88 mm pe partea dreaptă față și 8,93 mm pe partea dreaptă spate, arată Autosport.

Măsurătorile au fost efectuate în fața a trei reprezentanți McLaren, care au argumentat că „circumstanțe atenuante” au dus la acest rezultat. FIA a verificat toate monoposturile care au terminat în puncte la GP-ul din Las Vegas, iar singurele care încălcau regulamentele au fost cele McLaren.

Printre aceste circumstanțe se numărau „porpoising neașteptat” și „o oportunitate limitată de a testa”, din cauza sesiunilor de antrenamente ude și alunecoase, în care cea de-a doua a fost „scurtată” după două steaguri roșii.

McLaren a mai susținut și că „gradul încălcării a fost mai mic decât încălcări anterioare ale acestui regulament din 2025”.

Însă „FIA a argumentat că nu există nicio prevedere în regulament sau în precedente pentru o altă penalizare decât cea standard (adică descalificarea)”, se arată în raportul comisarilor.

„FIA a subliniat că încălcarea a fost neintenționată și că nu a existat vreo încercare deliberată de a eluda regulamentele.”

Max Verstappen, care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 366 George Russell (Mercedes) 294 Charles Leclerc (Ferrari) 226 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 137 Alexander Albon (Williams) 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Carlos Sainz (Williams) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 431 RedBull 391 Ferrari 378 Williams 121 Racing Bulls 90 Haas 73 Aston Martin 72 Kick Sauber 68 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1