Home » Sportz » Florentino Perez, declarații tăioase despre cazul „Negreira” al Barcelonei

Florentino Perez, declarații tăioase despre cazul „Negreira” al Barcelonei

23 nov. 2025
630
Florentino Perez, declarații tăioase despre cazul „Negreira” al Barcelonei
Florentino Perez / Sursa foto: captură YouTube
Ascultă articolul

Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona se prelungește și dincolo de teren, iar președintele Los Blancos, Florentino Perez, alimentează acest sentiment cu noi declarații acide la adresa catalanilor privind cazul „Negreira”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Perez este de părere că Barcelona profită de arbitraj de mult timp, atrăgând favoruri din partea oficialilor în schimbul a milioane de euro, și critică, de asemenea, locația meciului controversat dintre echipa Blaugrana și Villarreal, programat în decembrie. Partida cu pricina se va juca în SUA, la Miami, dar nemulțumirea provine din faptul că ar fi fost o partidă considerată „pe teren propriu” pentru „Submarinul Galben” și conducerea campionatului va fi nevoită să alimenteze financiar duelul.

„Nu este normal ca Barcelona să-i plătească vicepreședintelui arbitrilor peste 8 milioane de euro în 17 ani, indiferent de motiv. Coincide, întâmplător, cu cea mai bună perioadă sportivă a Barcelonei”, a declarat Florentino Perez.

„Nu este normal ca președintele LaLiga să promoveze un meci disputat în afara Spaniei. Chiar și Frenkie de Jong nu crede că este normal. Nu este normal ca LaLiga să sprijine Barcelona și Villarreal, oferindu-le stimulente financiare suplimentare pentru a juca la Miami.”

Florentino Perez a adus în discuție și subiectul despre investiția CVC în LaLiga și problematica Barcelonei în acest acord major.

Articolul continuă mai jos

„Acordul cu CVC i-a făcut pe mulți dintre cluburi să realizeze că pierderea unei părți din veniturile lor timp de 50 de ani le va pune în pericol viitorul. Barcelona s-a opus și ea… dar, întâmplător, a renunțat la caz în momentul în care LaLiga le-a permis să-și înregistreze jucătorii.”

Tensiunile dintre Real Madrid și Barcelona au fost vizibile și în primul Clasico din acest sezon, acolo unde mai multe episoade de șicanări înainte de disputarea partidei, dar și certurile și îmbrâncelile din finalul meciului au pus pe jar fanii ambelor tabere.

Javier Tebas, în pericolul demiterii

Declarațiile președintelui Los Merengues vin la o zi după ce Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona.

Originea conflictului datează din 2 aprilie 2025, când LaLiga a publicat o declaraţie – eliminată câteva zile mai târziu de pe site-ul său web şi de pe reţelele de socializare – în care susţinea că Barça nu a înregistrat la timp 100 de milioane de euro din vânzarea a 475 de locuri VIP. Clubul a răspuns imediat, explicând că nu a autorizat niciodată difuzarea acestor informaţii financiare şi acuzându-l pe Tebas de încălcarea obligaţiei de confidenţialitate. Tebas ar fi dezvăluit şi detalii despre schimbarea auditorului clubului, activele Barcelonei şi comunicările interne cu CSD.

Dacă încălcarea este confirmată, Tebas s-ar putea confrunta cu o amendă, o suspendare de la două luni la un an sau chiar demitere.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”