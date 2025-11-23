Ascultă articolul

Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona se prelungește și dincolo de teren, iar președintele Los Blancos, Florentino Perez, alimentează acest sentiment cu noi declarații acide la adresa catalanilor privind cazul „Negreira”.

Perez este de părere că Barcelona profită de arbitraj de mult timp, atrăgând favoruri din partea oficialilor în schimbul a milioane de euro, și critică, de asemenea, locația meciului controversat dintre echipa Blaugrana și Villarreal, programat în decembrie. Partida cu pricina se va juca în SUA, la Miami, dar nemulțumirea provine din faptul că ar fi fost o partidă considerată „pe teren propriu” pentru „Submarinul Galben” și conducerea campionatului va fi nevoită să alimenteze financiar duelul.

„Nu este normal ca Barcelona să-i plătească vicepreședintelui arbitrilor peste 8 milioane de euro în 17 ani, indiferent de motiv. Coincide, întâmplător, cu cea mai bună perioadă sportivă a Barcelonei”, a declarat Florentino Perez.

„Nu este normal ca președintele LaLiga să promoveze un meci disputat în afara Spaniei. Chiar și Frenkie de Jong nu crede că este normal. Nu este normal ca LaLiga să sprijine Barcelona și Villarreal, oferindu-le stimulente financiare suplimentare pentru a juca la Miami.”

Florentino Perez a adus în discuție și subiectul despre investiția CVC în LaLiga și problematica Barcelonei în acest acord major.

„Acordul cu CVC i-a făcut pe mulți dintre cluburi să realizeze că pierderea unei părți din veniturile lor timp de 50 de ani le va pune în pericol viitorul. Barcelona s-a opus și ea… dar, întâmplător, a renunțat la caz în momentul în care LaLiga le-a permis să-și înregistreze jucătorii.”

Tensiunile dintre Real Madrid și Barcelona au fost vizibile și în primul Clasico din acest sezon, acolo unde mai multe episoade de șicanări înainte de disputarea partidei, dar și certurile și îmbrâncelile din finalul meciului au pus pe jar fanii ambelor tabere.

Javier Tebas, în pericolul demiterii

Declarațiile președintelui Los Merengues vin la o zi după ce Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona.

Originea conflictului datează din 2 aprilie 2025, când LaLiga a publicat o declaraţie – eliminată câteva zile mai târziu de pe site-ul său web şi de pe reţelele de socializare – în care susţinea că Barça nu a înregistrat la timp 100 de milioane de euro din vânzarea a 475 de locuri VIP. Clubul a răspuns imediat, explicând că nu a autorizat niciodată difuzarea acestor informaţii financiare şi acuzându-l pe Tebas de încălcarea obligaţiei de confidenţialitate. Tebas ar fi dezvăluit şi detalii despre schimbarea auditorului clubului, activele Barcelonei şi comunicările interne cu CSD.

Dacă încălcarea este confirmată, Tebas s-ar putea confrunta cu o amendă, o suspendare de la două luni la un an sau chiar demitere.