Articolele de îmbrăcăminte vândute de Shein continuă să conțină substanțe chimice periculoase peste limitele impuse de Uniunea Europeană, potrivit unui nou raport Greenpeace publicat joi, conform Fashion Network.

„Din cele 56 de articole analizate, 18 conțineau substanțe periculoase, unele depășind de sute sau chiar mii de ori limitele impuse de reglementările europene”, a transmis Greenpeace Germania într-o declarație, criticând din nou modelul fast-fashion. ONG-ul a precizat că șapte produse, în special jachete depășesc limitele pentru PFAS de până la 3.300 de oripragurile stabilite de norma europeană REACH. În plus, 14 articole depășesc limitele pentru ftalați, dintre care șase de peste 100 de ori.

În hainele vândute pe platforma chineză Shein, Greenpeace a identificat ftalați (plastifianți) și PFAS, substanțe folosite pentru impermeabilizare și protecție împotriva petelor, supranumite „substanțe chimice perpetue”.

Aceste chimicale, potențial toxice, au fost asociate cu diverse probleme de sănătate, inclusiv cancer, tulburări de reproducere, probleme de creștere la copii și un sistem imunitar slăbit, avertizează ONG-ul.

Substanțele pătrund în organism prin piele sau prin inhalarea fibrelor textile, iar testele au inclus și haine pentru copii. „Există riscul ca cei mici să bage aceste haine în gură, să se joace cu ele sau chiar să înghită fragmente”, explică Ulrike Siemers, directoarea Institutului de Mediu din Bremen, într-un video publicat de Greenpeace.

Prin spălare, aceste substanțe ajung în râuri, sol și, în final, în lanțul alimentar.

Greenpeace avertizase încă din 2022 asupra prezenței acestor chimicale în produsele Shein, atunci, șapte dintre cele 47 de articole testate erau problematice.

„Shein reprezintă un sistem nesănătos de supraproducție, lăcomie și poluare a planetei”, spune Moritz Jäger-Roschko de la Greenpeace Germania. Cu 363 de milioane de vizite pe lună, Shein.com este cel mai accesat site de modă din lume, mai mult decât traficul combinat al Nike, Myntra și H&M.

Contactată de AFP, platforma a declarat că, „din precauție”, retrage din vânzare articolele identificate ca fiind neconforme.

Shein a emis o declarație similară și în octombrie, după ce organizația germană Stiftung Warentest semnalase substanțe periculoase în produse Temu și Shein, precum covorașe pentru bebeluși sau bijuterii.

În prima jumătate a anului 2025, Shein a promovat intens investițiile în monitorizarea furnizorilor. În 2024 a introdus o listă de substanțe interzise (MRSL), afirmând că a realizat peste două milioane de teste și a eliminat 260 de furnizori care nu respectau standardele.

„Rezultatele noastre arată că aceste măsuri nu funcționează. Produsele Shein conțin în continuare substanțe periculoase peste limitele UE. Unele articole semnalate în teste anterioare reapar aproape identic, cu aceleași chimicale”, atrage atenția Greenpeace. ONG-ul susține că Shein elimină punctual produsele problematice, dar le înlocuiește rapid cu versiuni aproape identice, posibil de la același furnizor.

Mai mult decât o lipsă de control, ONG-ul afirmă că structura companiei, cu sediul în Singapore și un model de livrare directă către consumator o ajută să ocolească legislația europeană.

„Shein profită de o lacună în reglementările UE: pentru că articolele sunt trimise direct către consumatori în interiorul Uniunii, compania poate evita obligațiile REACH. Practic, nu există consecințe reale pentru vânzarea de produse neconforme, iar profitul primează în fața siguranței oamenilor și a mediului”, subliniază Greenpeace.

De câteva luni, platformele asiatice de comerț online se confruntă cu presiuni crescute din partea ONG-urilor, companiilor europene și autorităților, care au lansat investigații, au aplicat amenzi uriașe și elaborează noi legi pentru a le limita expansiunea.

Comisia Europeană a anunțat că va propune anul viitor un pachet legislativ pentru a aborda aceste probleme.

Săptămâna trecută, statele membre UE au decis eliminarea scutirii de taxe pentru coletele de valoare redusă trimise de companii precum Shein.