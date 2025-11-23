Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa

Ascultă articolul

Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unei analize CNN, citată de Mediafax, guvernul de coaliție speră că un nou proiect convenit săptămâna trecută va contribui la transformarea acestui lucru în realitate într-o Germanie care percepe Rusia ca pe o amenințare, dublată de schimbările în politica externă a SUA.

Noile reforme ample vor face ca Germania să încerce să-și mărească efectivele la 260.000 de soldați, de la aproximativ 180.000 în prezent, pe lângă 200.000 de rezerviști până în 2035.

În primă instanță, campania se va concentra pe înrolarea voluntară, cu stimulente mai mari pentru cei care acceptă să se înscrie, plus un salariu mărit, de la 2.250 de euro la 2.600 de euro.

Dacă noile cote nu vor fi îndeplinite, guvernul are în vedere apelurile obligatorii, dacă este necesar.

Începând de anul viitor, toți tinerii de 18 ani vor primi un chestionar despre interesul lor de a servi în armată. Pentru bărbați, completarea acestui chestionar este obligatorie.

Din 2027, bărbații cu vârsta de 18 ani vor trebui, de asemenea, să se supună unor examene medicale obligatorii.

Toate acestea se întâmplă în contextul în care Donald Trump spune că Europa trebuie să fie capabilă să-și asume propria securitate, războiul Rusiei în Ucraina continuă, iar experții din regiune avertizează în privința pericolului ca Moscova să invadeze un stat NATO.

„Dacă planurile de a atinge noile cifre de personal se materializează, va fi minunat pentru Europa, dar acest lucru se va întâmpla probabil cândva în anii 2030”, spune Minna Ålander, cercetătoare asociată în cadrul Programului Europa, de la think-tank-ul Chatham House, cu sediul la Londra și care înaintează ideea că Germania are potențialul de a juca un rol-cheie în apărarea convențională a Europei.

Șeful Apărării germane, generalul Carsten Breure, a declarat într-un interviu pentru BBC din iunie că NATO ar trebui să fie pregătit pentru un potențial atac rusesc în următorii patru ani, posibil chiar din 2029, îndemnând statele membre să fie pregătite.

Înainte de noul proiect de lege, partenerii de coaliție – Uniunea Creștin-Democrată (CDU), conservatoare, și Uniunea Social-Democrată (SPD), de centru-stânga – s-au certat timp de săptămâni întregi pe tema tipului de serviciu militar care ar trebui introdus.

O idee era o „recrutare de tip loterie”, care ar fi presupus o tragere la sorți pentru selectarea tinerilor pentru examinare medicală, iar apoi o alta pentru chemarea lor în serviciu.

În cele din urmă, propunerea a fost respinsă de ministrul Apărării, Boris Pistorius, care a declarat în schimb că înrolările ar trebui să se concentreze pe stimulente precum salarii mai bune și alte compensații financiare.

Germania avea anterior serviciul militar obligatoriu pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, dar acesta a fost suspendat în 2011 în favoarea unei armate formate exclusiv din voluntari.

Acordul trebuie încă aprobat în Parlamentul Germaniei (Bundestag), iar parlamentarii urmează să voteze asupra acestuia până la sfârșitul anului.

Dacă se întâmplă acest lucru, planul ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.