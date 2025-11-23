Ascultă articolul

Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo, citat de News.ro.

În cadrul congresului FIE 2025, desfăşurat, sâmbătă, la Manama, capitala Bahrainului, au fost premiaţi câştigătorii Cupei Mondiale 2024-2025.

Printre sportivii elogiaţi s-a aflat şi Vlad Covaliu (CS Dinamo), declarat pentru al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume în proba masculină de sabie.

Cum Vlad se află la studii, în Statele Unite ale Americii, premiul a fost înmânat preşedintelui Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea.

În sezonul 2024-2025, Vlad Covaliu a cucerit trei medalii extrem de valoroase: bronz mondial la seniori cu echipa masculină de sabie a României, argint în proba individuală la Campionatul Mondial de juniori de la Wuxi (China) şi tot argint în proba individuală de juniori la Campionatul European de la Antalya (Turcia).