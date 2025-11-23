Mossad: Hamas își extinde rețeaua teroristă în Europa

Ascultă articolul

Agenția israelian de informații Mossad a afirmă că Hamas a construit o rețea teroristă pe tot continentul european, folosind agenți cu sediul în Turcia, scrie portalul YNetNews.

Într-o declarație publică rară, Mossad a afirmat că strânsa sa cooperare cu serviciile europene de informații și de aplicare a legii a împiedicat atacuri și a dus la descoperirea unor depozite de arme și la arestarea unor teroriști suspectați.

Potrivit declarației, eforturile comune cu agențiile europene au perturbat recent celulele Hamas care planificau atacuri împotriva țintelor israeliene și evreiești. Operațiunile antiteroriste din Germania și Austria au dus la multiple arestări și la confiscarea unor depozite de arme destinate utilizării „la comandă” pentru a viza civili.

Una dintre aceste operațiuni a avut loc la Viena în septembrie, unde serviciul austriac de securitate și informații DSN a descoperit o ascunzătoare de arme care conținea pistoale și dispozitive explozive. Anchetatorii au legat ascunzătoarea de Mohammad Naim, fiul membrului senior al biroului politic al Hamas, Bassem Naim, un colaborator apropiat al liderului Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya.

„Implicarea conducerii organizației din Qatar în promovarea operațiunilor teroriste nu este dezvăluită pentru prima dată”, a declarat Mossad. „Personalitățile de rang înalt din Hamas continuă să nege public orice legătură, ca parte a eforturilor de a proteja imaginea grupului pe scena internațională.”

Ancheta a revelat că, în septembrie, Mohammad Naim s-a întâlnit cu tatăl său în Qatar – o întâlnire care, potrivit serviciilor secrete israeliene, ar putea indica sprijinul oficial al Hamas pentru comploturi teroriste în Europa. Mossad a remarcat că astfel de negări „ar putea semnala o pierdere a controlului conducerii asupra agenților rebeli”.

Ancheta examinează, de asemenea, rolul agenților Hamas în Turcia, care a servit mult timp ca centru cheie pentru activitatea internațională a organizației. Un suspect important, Burhan al-Khatib, a fost arestat în Germania în noiembrie, după ce anterior își desfășura activitatea din Turcia.

Agențiile de informații europene și-au extins, potrivit unor informații, represiunea împotriva Hamas dincolo de aplicarea măsurilor de securitate, trecând la combaterea eforturilor de strângere de fonduri și radicalizare ale organizației prin intermediul organizațiilor caritabile și instituțiilor religioase asociate. Autoritățile din Germania au luat recent măsuri împotriva unor astfel de entități considerate a fi fațade pentru activitatea Hamas.

Mossad a subliniat că, de la atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, grupul și-a intensificat eforturile de a înființa celule dormite și infrastructură teroristă în străinătate, urmând modelul utilizat de Iran și aliații săi. Agenția de spionaj a declarat că rămâne activ implicată în dejucarea a „zeci de comploturi de atac” la nivel mondial, reafirmându-și angajamentul continuu de a proteja viețile israelienilor și evreilor din întreaga lume.