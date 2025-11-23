Ascultă articolul

Deși a lucrat cu unele dintre cele mai fotografiate femei din lume, make-up artistul Mary Greenwell continuă să aibă încredere în cele mai simple, și cele mai accesibile, produse clasice, scrie The Telegraph.

Greenwell, una dintre cele mai respectate figuri din industria machiajului, a fost prezentă recent la o ședință foto pentru The Telegraph. Cariera ei impresionează prin anvergură: a fost make-up artistul preferat al Prințesei Diana la începutul anilor ’90, i-a machiat pe Margaret Thatcher și chiar pe David Bowie. Cu doar două zile înainte, lucrase cu Sarah Jessica Parker pentru gala Booker Prize, iar după ședință se pregătea să zboare la München cu Cate Blanchett pentru un alt eveniment.

În culisele shootingului, printre genți pline cu produse premium și palete exclusiviste, câteva cutiuțe mici și albastre au atras atenția: versiunea travel de Vaseline, bine cunoscută oricui vizitează un supermarket, unde costă de la 10 lei.

Când a fost întrebată despre prezența neașteptată a unui produs atât de simplu în trusa ei, Greenwell a explicat: „Rutina mea de seară constă în a-mi aplica Vaseline pe tot chipul, în fiecare noapte.” Uneori o folosește singură, după demachiere, alteori o aplică peste un ser cu retinol pentru a „sigila” ingredientele active.

Practică o tehnică de skincare în plină ascensiune, „slugging”, o metodă populară în Coreea, care presupune aplicarea unui produs ocluziv ce împiedică pierderea hidratării. Este o soluție eficientă pentru pielea uscată și sensibilă, iar Greenwell o recomandă constant clienților săi: „Port mereu cutiuțe în plus pentru cei care încă nu știu cât de eficientă este.”

Pe lângă Vaseline, make-up artistul apreciază și crema clasică Nivea, un alt produs accesibil. „Acestea sunt genul de produse născute în vremuri dificile, dar care și-au dovedit valoarea. Sunt incredibile și la îndemână.”

Într-o industrie dominată de lansări luxoase, creme „vedetă” care depășesc câteva sute de lire și produse high-end precum fondul de ten recent lansat de Victoria Beckham (104 lire) sau rujurile Louis Vuitton (120 de lire), Greenwell continuă să pledeze pentru esențial. În opinia ei, trei produse rămân fundamentale pentru orice femeie: mascara, un anticearcăn bun și balsamul de buze. „Indiferent de preț, aceste lucruri te ajută să arăți o versiune mai proaspătă și mai odihnită a ta.”

Pentru Greenwell, dar și pentru multe femei, frumusețea nu înseamnă doar produse scumpe, uneori, o cutiuță de 10 lei poate face minuni.