„A lucra pentru Shein este ca și cum ai juca la loterie”: în China, cufundat în mașinăria nemiloasă a gigantului modei rapide

Gigantul chinez al modei ultra-rapide angajează mii de ateliere textile situate în suburbiile Cantonului, în extremitatea sudică a Chinei. Termene foarte scurte, evaluarea performanțelor. În câțiva ani, Shein a reușit să-și impună sistemul hipercompetitiv, scrie Les Echos.

Noaptea începe să coboare în micul sat Tangpudong, din marile suburbii ale orașului Canton, în extremitatea sudică a Chinei. Și totuși, Chen Haiyan mai are încă munți de haine de procesat. În fiecare zi, această mamă în vârstă de 46 de ani împachetează peste 1.000 de haine în mici pungi cu fermoar care au făcut dependenți adolescenții din întreaga lume. Pe ambalajul din plastic mat, citim cinci litere negre, cu majuscule: Shein, gigantul chinez al modei ultra-rapide.

Salarii mici, ritm infernal

Chen Haiyan este plătită cu echivalentul a 2 eurocenți pe pungă. În ritmul ei, femeia de patruzeci de ani poate câștiga aproximativ 25 de euro pe zi, pentru aproape douăsprezece ore de muncă: de la ora 13:00 până la miezul nopții, dacă este necesar. Stând în fața mesei mari, cu un ventilator în spate, Chen Haiyan scanează codul QR al fiecărui lot nou cu telefonul mobil, apoi împachetează hainele una câte una, cu gesturi frenetice. Când termină cinci pungi, tânăra le leagă cu o sfoară, apoi aruncă ballotinul pe podea și o ia de la capăt.

„Alte platforme plătesc mai mult, dar Shein oferă volume mai mari. Nu am de ales. La fel ca soțul meu, lucrez în industria textilă, deoarece nu există bariere de intrare pentru oameni ca noi”, spune această mamă, care și-a lăsat copiii în Chongqing, la 1.300 de kilometri de aici. „Prefer să împachetez, decât să cos haine, astfel încât măcar să pot să mă mișc și să-mi întind picioarele!”

Peste 7.200 de subcontractori

În jurul ei, zeci de femei, aplecate peste mașinile de cusut, confecționează hainele. Unele cos mânecile, altele tivurile sau gulerele cămășilor, cu picioarele pe pedale și ochii mereu la câțiva centimetri de ac, într-un zgomot neîncetat.

În amonte, faza de croire este rezervată bărbaților. Rolele de țesătură sunt desfăcute pe mese lungi, în mai multe straturi. Modelul de hârtie este fixat pe toată lungimea, apoi angajații taie materialul cu mici ferăstraie electrice urmând liniile, în timp ce un alt angajat adună resturile cu mâna.

Satele-fabrici ale Cantonului

Există mii de ateliere de acest fel în Canton, în aceste mici „sate” care au fost integrate în megalopolis pe măsură ce urbanizarea a progresat. Multe lucrează, parțial sau în totalitate, pentru Shein, campionul chinez care face furori în Europa cu hainele sale ieftine, fiind în același timp acuzat în mod regulat de apărătorii drepturilor omului și ai mediului de condiții de muncă nedemne, concurență neloială și poluare. În Franța, el tocmai a stârnit controverse, aterizând în emblematicul BHV din Paris.

Pentru a obține prețuri care să elimine concurența, site-ul de vânzări online a impus un sistem unic celor 7.200 de subcontractanți chinezi. Termene ultra-scurte, producție la cerere, sistem de evaluare a furnizorilor. Presiunea asupra atelierelor este enormă, atât de mare încât unele pierd bani și încep să-și reducă expunerea față de gigantul chinez.

Trebuie dezvoltate noi produse non-stop.

Peng, proprietarul unui atelier textil

Platforma chineză, originară din Canton, dar cu sediul actual în Singapore, a externalizat totul, inclusiv designul vestimentar, cel mai adesea încredințat subcontractanților. „Mai întâi, Shein oferă o direcție artistică. Apoi, trimitem între 50 și 100 de propuneri de modele, dar uneori Shein reține doar aproximativ douăzeci. Trebuie dezvoltate noi produse non-stop. Cu toate acestea, acest lucru implică investiții mari, recrutarea de designeri și prototipatori, ceea ce este costisitor în ceea ce privește salariile”, spune Peng, șeful unui atelier textil care produce exclusiv pentru Shein, la un ritm de câteva zeci de mii de piese pe lună.

„Problema este că, în cazul nostru, doar 3% până la 5% din modelele selectate vor avea succes. Prin urmare, a lucra pentru Shein este ca și cum ai juca la loterie. Dacă un model devine foarte popular, generează noi comenzi și aduce bani. În caz contrar, toată munca se duce la gunoi”, spune Peng (în acest articol au fost utilizate doar numele de familie).

Producție sub presiune

Odată ce modelul a fost selectat, subcontractanții trebuie să plaseze comenzile într-un timp foarte scurt. De exemplu, o săptămână pentru 120 de tricouri cu mâneci lungi, zece zile pentru 100 de rochii albe și două săptămâni pentru 110 paltoane bej, citim pe un formular de comandă plasat lângă un computer. „Termenele sunt foarte scurte. Înainte, media era de 21 de zile, acum este mai degrabă de 13 zile. Acest lucru ne obligă să stocăm țesături ca măsură de precauție și să producem mai multe piese în cazul unor noi comenzi. Altfel, nu putem ține pasul”, spune Liu, șeful unui alt atelier.

Pentru a urmări comenzile și producția, toate atelierele utilizează un software dezvoltat de Shein. Pe această intranet, fiecare parametru este completat. „Datorită suitei noastre de soluții tehnologice, furnizorii noștri dispun de informații privind capacitatea, stocurile și alte informații care îi ajută să ia decizii mai bune în ceea ce privește producția”, afirmă gigantul chinez pe site-ul său web. Datorită acestei vizibilități în timp real, Shein susține, într-un răspuns scris adresat „Echos”, că poate menține surplusurile de stocuri și supraproducția la un nivel inferior de 10 %, un nivel mai scăzut, potrivit acestuia, decât metodele tradiționale de producție.

Evaluare de la 1 la 5 stele

Furnizorii sunt, de asemenea, puși în concurență între ei. Cu cât un furnizor oferă mai multe modele, cu atât respectă mai bine termenele și standardele, cu atât este mai bine evaluat. Platforma chineză evaluează fiecare furnizor, cu un sistem de stele de la una la cinci, care condiționează viteza de plată și obținerea de noi comenzi.

În schimb, întârzierile atrag penalități. „Shein nu se preocupă de procese, ceea ce contează este rezultatul”, spune șeful unui atelier situat în Nancun, un alt sat din apropierea Cantonului, care produce aproximativ 30.000 de piese pentru Shein pe lună. „Noi avem cinci stele, așa că plata se poate face în 10-15 zile. Pentru ceilalți, poate dura o lună.”

Presiune și paradoxul eficienței

În ciuda acestei presiuni, Shein asigură că modelul său este mai virtuos decât cel care a predominat în mod tradițional în moda rapidă. Producând numai la cerere, datorită datelor în timp real, fără proiecții de piață sau studii de tendințe, Shein afirmă că garantează „prețuri mult mai mici și mai puține deșeuri”, după cum citim pe site-ul său web.

Platforma afirmă că își plătește furnizorii în termen de 30 de zile, comparativ cu 90 de zile în medie în industrie. Fiecare furnizor trebuie să semneze, de asemenea, un cod de conduită de trei pagini, care interzice munca forțată, angajarea minorilor sub 16 ani, violența și discriminarea și prevede audituri efectuate de Shein.

Promisiuni sociale și investiții în imagine

Grupul s-a angajat, de asemenea, să investească 70 de milioane de dolari până în 2028 pentru renovarea și modernizarea atelierelor, dormitoarelor și cantinelor subcontractanților săi. „Avem aer condiționat abia de anul trecut!”, spune Chen Haiyan. Un alt program în valoare de 40 de milioane de dolari are ca scop imaginarea metodelor de producție ale viitorului: Shein, de exemplu, lucrează la roboți automatizați care vor putea muta cutiile cu haine. În cele din urmă, platforma oferă asistență financiară în cazul cheltuielilor medicale pentru 23.000 de lucrători eligibili, tabere de vară pentru copii, precum și centre de îngrijire de zi care au primit 1.000 de copii mici în 2024, potrivit site-ului său web.

Marjă netă de 5%

În ciuda acestor eforturi, nu se pune problema de a modifica esența modelului de afaceri. Acest sistem la cerere, care începe cu loturi mici pentru a testa apetitul clienților, pune furnizorii sub presiune, deoarece împiedică orice previzibilitate pe termen lung. „De acum înainte, lucrăm mult cu loturi mici de 50 până la 80 de bucăți, care trebuie produse foarte repede. Industria textilă a fost întotdeauna foarte competitivă. Shein a făcut pur și simplu această concurență mai intensă și mai rapidă”, spune managerul atelierului din Nancun.

„Dar, în opinia mea, acest sistem nu este nedrept, este pur și simplu funcționarea pieței”, adaugă el. Doar cei mai puternici pot supraviețui. Confecțiile sunt o industrie de servicii, dacă lucrezi bine și răspunzi bine la comenzi, îți păstrezi afacerea.”

De la boom la declin

Peng, pe de altă parte, este mult mai amar. În funcție de sezon, șeful în vârstă de 38 de ani pierde între 14.000 și 49.000 de euro pe lună. „Am o marjă brută de 15% și o marjă netă de doar 5%. Shein exercită o presiune atât de mare asupra prețurilor încât uneori este dificil să calculezi procentele exacte de rentabilitate. Risc să pierd bani și anul acesta, și anul viitor. Dar nu pot să mă opresc, pentru că am investit deja prea mult”, spune Peng.

Tânărul a început să lucreze pentru Shein în 2023, sfătuit de prieteni care au avut succes în timpul pandemiei, când fabricile chineze funcționau la capacitate maximă pentru restul planetei aflate în carantină. „Din păcate, am ajuns prea târziu. Când am început, pandemia se terminase deja, fabricile din străinătate își reluaseră producția, iar cererea din China scăzuse drastic din cauza încetinirii economice.”

Confruntați cu această presiune, alții, precum Liu, au început să-și reducă expunerea față de Shein. Gigantul chinez reprezintă doar 10% până la 20% din activitatea sa, explică șeful acestui atelier de aproximativ 50 de persoane, în timp ce toarnă ceai chihlimbar în cești albe minuscule, de mărimea degetarelor. Compania sa, fondată acum mai bine de cincisprezece ani, produce doar 5.000-10.000 de piese pe lună pentru Shein, față de 50.000-60.000 anterior.

„Prefer să lucrez pentru Amazon”

Acum, Liu preferă în mare parte să lucreze pentru. Amazon. „Înainte, nu era niciun inconvenient în a lucra pentru Shein. Comenzile erau stabile și importante. Dar acum, termenele de livrare s-au scurtat, comenzile sunt mai mici și stocurile trebuie depozitate. Nu este cazul cu Amazon, care oferă și termene de livrare mai lungi”, spune bărbatul în biroul său. „Per ansamblu, producem mai puțin pentru Shein, deoarece nu știm niciodată dacă se va vinde bine. Este imposibil să știm dacă vom fi incluși în costurile noastre.”