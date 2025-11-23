Miliardarul Lakshmi Mittal părăsește Marea Britanie din cauza politicii fiscale a Partidului Laburist la adresa bogătașilor

Ascultă articolul

Fondatorul ArcelorMittal, cu o avere de 15,4 miliarde de lire sterline și care a fost de opt ori în fruntea listei bogaților, s-a alăturat unui val de super-bogați care se mută în străinătate, relatează cotidianul The Times.

Nimeni nu a dominat lista bogaților din The Sunday Times de-a lungul istoriei sale de 37 de ani așa cum o face Lakshmi Mittal. Magnatul indian al oțelului a fost de opt ori în fruntea clasamentului anual al bogățiilor. În perioada de vârf, în 2008, averea sa personală a fost estimată la 27,7 miliarde de lire sterline, cea mai mare sumă atribuită vreodată unui singur bogătaș din Marea Britanie, ajustată în funcție de inflație.

În cele trei decenii de trai în Marea Britanie, Mittal a devenit un nume cunoscut, achiziționând unele dintre cele mai scumpe proprietăți din Londra, cumpărând o participație la clubul de fotbal Queens Park Rangers și donând milioane de dolari unor cauze nobile. De asemenea, a donat 5 milioane de lire sterline Partidului Laburist, aflat actualmente la putere.

Cu toate acestea, zilele magnatului născut în Rajasthan ca figură în viața publică britanică s-au încheiat. Surse apropiate miliardarului au confirmat în acest weekend că Mittal a devenit cel mai recent miliardar care părăsește Marea Britanie ca răspuns la schimbările preconizate de Laburiști privind modul în care sunt impozitați super-bogații.

El este rezident fiscal în Elveția și își va petrece o mare parte din viitor în Dubai. Deține deja o vilă în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, cu peste 3,5 milioane de locuitori, și a cumpărat acum terenuri dintr-un proiect interesant de pe insula Naïa din apropiere.

Confirmarea plecării lui Mittal din Marea Britanie a apărut cu câteva zile înainte ca ministra finațelor Rachel Reeves să își prezinte al doilea buget. Se așteaptă ca Reeeves să impună miercuri noi majorări de impozite pentru cei bogați, în timp ce încearcă să abordeze o gaură neagră de circa 20 de miliarde de lire sterline din planurile sale de cheltuieli.

Primul său buget din octombrie 2024 trecut i-a înfuriat pe mulți dintre super-bogați cu creșteri ale impozitului pe câștigurile de capital și o reducere a scutirilor fiscale pe care antreprenorii le primesc atunci când își vând afacerile. Au existat, de asemenea, noi impozite pe modul în care companiile familiale sunt transmise generațiilor viitoare.

Împreună, aceste schimbări sunt resimțite de criticii ministrei ca un atac frontal asupra creării de bogăție britanică. Zvonurile despre noi taxe, inclusiv introducerea unei taxe de ieșire de 20% pentru cei care părăsesc Regatul Unit, au creat o perioadă febrilă de pregătire a bugetului.

Eliminarea statutului de non-dom de către Reeves în aprilie a dus la plecarea lui Mittal. Acest sistem datează de mai bine de 200 de ani și permitea oamenilor bogați să plătească impozit în Regatul Unit doar pe venituri și câștiguri realizate în țară.

„Nu impozitul pe venit [sau câștiguri de capital] era problema”, a spus un consilier familiarizat cu mișcarea familiei Mittal. „Problema era impozitul pe succesiune. Mulți oameni bogați din străinătate nu pot înțelege de ce toate activele lor, oriunde s-ar afla în lume, ar trebui să fie supuse impozitului pe succesiune impus de Trezoreria Regatului Unit. Oamenii aflați în această situație simt că nu au de ales decât să plece și sunt fie triști, fie supărați că fac acest lucru.”

Taxele de succesiune sunt percepute până la 40% în Regatul Unit. Nu există impozit pe succesiune în Dubai, iar în Elveția, urmașii nu sunt de obicei obligați să plătească impozit pe ceea ce moștenesc de la părinții lor.

Relatările conform cărora Mittal „explora opțiunile” de a se muta în străinătate au apărut pentru prima dată în martie, o perioadă în care unii dintre super-bogații britanici au rămas încrezători că Reeves va abandona planurile de a schimba regulile non-dom.

Mittal, fondatorul grupului ArcelorMittal, care a fost clasat pe locul opt în lista bogaților Sunday Times din acest an, cu o avere de 15,444 miliarde de lire sterline, este cea mai bogată persoană care a părăsit Marea Britanie ca parte a exodului actual.

La începutul acestui an, miliardarul norvegian din domeniul transporturilor maritime, John Fredriksen, s-a mutat la Dubai spunând că Marea Britanie „a ajuns în iad”. Anul trecut, investitorul german Christian Angermayer a declarat că schimbările non-dom sunt „lovitura fatală” pentru Marea Britanie și s-a mutat în Elveția.

Herman Narula și Nik Storonsky, fondatorii companiilor de tehnologie Improbable și Revolut, au ales, de asemenea, să locuiască în Dubai. Ambii și-au exprimat îngrijorările cu privire la regimul fiscal al Marii Britanii.

Mittal s-a născut într-o familie indiană de oțelari, iar părinții săi și-au numit fiul cel mare după zeul hindus al bogăției. S-a alăturat afacerii tatălui său după ce a obținut o diplomă de comerț de primă clasă de la o facultate afiliată Universității din Calcutta.

În 1976 s-a mutat în Indonezia, unde a înființat prima parte a ceea ce este acum ArcelorMittal – al doilea cel mai mare producător de oțel din lume și un angajator de peste 125.000 de persoane. La acea vreme, industria siderurgică globală era fragmentată. Mittal a început să cumpere fabrici împrăștiate în întreaga lume, făcându-le să funcționeze împreună și mai eficient.

În 2006, a dus o luptă de cinci luni pentru a prelua controlul asupra rivalului Arcelor, cu sediul în Luxemburg, iar numele ArcelorMittal a fost făurit. Grupul listat la bursă valorează acum peste 25 de miliarde de lire sterline, iar familia Mittal deține aproape 40% din acțiuni. Mittal controlează, de asemenea, un procent similar din producătorul de oțel Aperam, precum și aproape jumătate din producătorul de energie HPCL-Mittal Energy.

Londra este casa lui Mittal, a soției sale, Usha, și a celor doi copii ai lor din 1995. Portofoliul lor imobiliar din Londra are o valoare de peste 300 de milioane de lire sterline și include trei case în Kensington Palace Gardens, strada adesea numită „Șirul Miliardarilor”. Pe acea stradă se află și sediul ambasadei României.

Cea mai mare casă, cunoscută sub numele de „Taj Mittal”, a fost construită folosind marmură din aceeași carieră ca și cea folosită în adevăratul Taj Mahal. Mittal a cumpărat proprietatea de la magnatul Formulei 1 Bernie Ecclestone în 2004. Un prieten a spus că încă „nu există planuri” de a vinde proprietatea.

În ciuda acestui fapt, Mittal are încă destui bani pentru a investi masiv în proprietăți pentru următoarea etapă a vieții sale. La începutul acestui an, a plătit aproximativ 200 de milioane de dolari (152,7 milioane de lire sterline) pentru o vilă barocă în Emirates Hills, o comunitate închisă adesea numită „Beverly Hills din Orientul Mijlociu”.

Cu toate acestea, un expert imobiliar din Dubai a declarat că aceasta va servi doar ca locuință temporară în timp ce se construiesc reședințele permanente ale familiei. „El [Mittal] a sărit și a cumpărat cinci dintre cele mai bune terenuri din faza de proiect din cadrul dezvoltării Cheval Blanc”, a spus el. „Fiecare era comercializat la 25 de milioane de dolari… doar pentru nisip.”

Dezvoltarea luxoasă nu urmează să fie finalizată până în 2029 și îi promite lui Mittal izolarea de care a avut întotdeauna parte cât timp a trăit în Marea Britanie.

Donațiile de peste 5 milioane de lire sterline către Partidul Laburist în timpul premierilor Tony Blair și Gordon Brown au dus la o intensificare a controlului public asupra afacerilor sale. Dar politicienii nu au fost singurii beneficiari ai generozității sale. Donația sa de 15 milioane de lire sterline către Spitalul Great Ormond Street a fost la acea vreme cea mai mare din istoria de 160 de ani a spitalului de copii.

Pe lângă donațiile către cauze importante, cum ar fi UNICEF și Universitatea Oxford, filantropia familiei Mittal s-a extins la biblioteci publice și sute de biserici. Au fost chiar și 16 milioane de lire sterline pentru un turn de observație cu vedere la Parcul Olimpic din estul Londrei înainte de Jocurile Olimpice din 2012.