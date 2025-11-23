Home » Fashion » Miss Mexic, aleasă Miss Universe 2025, pe fondul unui scandal și al unui val de solidaritate feministă

Miss Mexic, aleasă Miss Universe 2025, pe fondul unui scandal și al unui val de solidaritate feministă

23 nov. 2025
1619
Miss Mexic, aleasă Miss Universe 2025, pe fondul unui scandal și al unui val de solidaritate feministă
Sursa foto: Sakchai Lalit / AP / Profimedia
Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost încoronată Miss Universe 2025 vineri, în Thailanda, într-o ediție marcată de controverse și de o mobilizare publică puternică în favoarea concurentei, scrie Fashion United.

Incidentul care a declanșat scandalul și reacțiile de susținere

Totul a pornit de la o filmare transmisă live, devenită rapid virală, în care omul de afaceri și prezentatorul Nawat Itsaragrisil pune la îndoială inteligența Miss Mexic, în vârstă de 25 de ani, numind-o chiar „proastă”, din cauza unei presupuse întârzieri în publicarea unor materiale promoționale despre Thailanda pe rețelele sale sociale.

Model și designer, Fátima Bosch a părăsit furioasă sala, fiind urmată de câteva dintre concurente.

„Ceea ce a făcut directorul dumneavoastră este o lipsă de respect: m-a numit bestie”, a declarat ea jurnaliștilor. „Lumea trebuie să vadă asta, pentru că suntem femei independente, iar acest spațiu ne permite să ne ridicăm vocea.”

Incidentul a provocat reacții puternice din partea unor celebrități și figuri publice, inclusiv președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a lăudat-o pe Bosch ca exemplu de femeie „care își face vocea auzită”.

Ulterior, Nawat Itsaragrisil a fost obligat să își ceară scuze.

Valul de susținere publică a amplificat vizibilitatea candidatei, crescând tensiunea și așteptările înaintea finalei.

O victorie sărbătorită cu entuziasm și planurile pentru ediția următoare

La Villahermosa, în statul Tabasco, orașul natal al noii Miss Universe, mii de oameni s-au strâns într-un stadion pentru a urmări concursul în direct.

„¡México, México!”, au scandat spectatorii, izbucnind în aplauze și bucurie la momentul încoronării. Cerul s-a luminat de artificii, potrivit presei latino-americane.

Alături de Mexic, în finală au ajuns reprezentantele din Venezuela, Coasta de Fildeș, Filipine și Thailanda, alese din peste 120 de candidate înscrise într-unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume.

În cadrul ceremoniei s-a anunțat și că Puerto Rico va găzdui ediția din 2026, când Miss Universe va celebra 75 de ani.

Haos în culise înainte de finală

Cu puțin timp înainte de încoronare, concursul a fost afectat de noi controverse.

Doi dintre cei opt membri ai juriului și-au anunțat demisia în această săptămână. Unul dintre ei, compozitorul francez Omar Harfouch, a acuzat organizatorii că au organizat un „vot secret și nelegitim”, cu persoane care nu făceau parte din juriul oficial.

Acesta a afirmat că cel puțin una dintre persoanele implicate ar fi avut „o relație amoroasă cu o concurentă”, fără a da nume.

Organizația Miss Universe a respins acuzațiile, afirmând că „nu a fost creat niciun juriu improvizat”.

Fostul fotbalist francez Claude Makelele s-a retras la rândul său, invocând „motive personale neprevăzute”.

Problemele au continuat și în timpul prezentărilor: la proba costumelor naționale, Miss Marea Britanie, Danielle Latimer, a căzut pe scenă purtând un costum inspirat de personajul Eliza Doolittle. În alt incident, reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scena principală în timpul paradei rochiilor de seară și a fost dusă la spital.

Directorul de comunicare al Miss Universe Jamaica, Shannon-Dale Reid, a declarat pentru AFP că Henry se află „sub observație medicală”, fiind în afara oricărui pericol. A refuzat însă să comenteze cauzele exacte ale accidentului.

