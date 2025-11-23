Donează aici. Susține o presă liberă.
Reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch, a fost încoronată Miss Universe 2025 vineri, în Thailanda, într-o ediție marcată de controverse și de o mobilizare publică puternică în favoarea concurentei, scrie Fashion United.
Totul a pornit de la o filmare transmisă live, devenită rapid virală, în care omul de afaceri și prezentatorul Nawat Itsaragrisil pune la îndoială inteligența Miss Mexic, în vârstă de 25 de ani, numind-o chiar „proastă”, din cauza unei presupuse întârzieri în publicarea unor materiale promoționale despre Thailanda pe rețelele sale sociale.
Model și designer, Fátima Bosch a părăsit furioasă sala, fiind urmată de câteva dintre concurente.
„Ceea ce a făcut directorul dumneavoastră este o lipsă de respect: m-a numit bestie”, a declarat ea jurnaliștilor. „Lumea trebuie să vadă asta, pentru că suntem femei independente, iar acest spațiu ne permite să ne ridicăm vocea.”
Incidentul a provocat reacții puternice din partea unor celebrități și figuri publice, inclusiv președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, care a lăudat-o pe Bosch ca exemplu de femeie „care își face vocea auzită”.
Ulterior, Nawat Itsaragrisil a fost obligat să își ceară scuze.
Valul de susținere publică a amplificat vizibilitatea candidatei, crescând tensiunea și așteptările înaintea finalei.
La Villahermosa, în statul Tabasco, orașul natal al noii Miss Universe, mii de oameni s-au strâns într-un stadion pentru a urmări concursul în direct.
„¡México, México!”, au scandat spectatorii, izbucnind în aplauze și bucurie la momentul încoronării. Cerul s-a luminat de artificii, potrivit presei latino-americane.
Alături de Mexic, în finală au ajuns reprezentantele din Venezuela, Coasta de Fildeș, Filipine și Thailanda, alese din peste 120 de candidate înscrise într-unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume.
În cadrul ceremoniei s-a anunțat și că Puerto Rico va găzdui ediția din 2026, când Miss Universe va celebra 75 de ani.
Cu puțin timp înainte de încoronare, concursul a fost afectat de noi controverse.
Doi dintre cei opt membri ai juriului și-au anunțat demisia în această săptămână. Unul dintre ei, compozitorul francez Omar Harfouch, a acuzat organizatorii că au organizat un „vot secret și nelegitim”, cu persoane care nu făceau parte din juriul oficial.
Acesta a afirmat că cel puțin una dintre persoanele implicate ar fi avut „o relație amoroasă cu o concurentă”, fără a da nume.
Organizația Miss Universe a respins acuzațiile, afirmând că „nu a fost creat niciun juriu improvizat”.
Fostul fotbalist francez Claude Makelele s-a retras la rândul său, invocând „motive personale neprevăzute”.
Problemele au continuat și în timpul prezentărilor: la proba costumelor naționale, Miss Marea Britanie, Danielle Latimer, a căzut pe scenă purtând un costum inspirat de personajul Eliza Doolittle. În alt incident, reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scena principală în timpul paradei rochiilor de seară și a fost dusă la spital.
Directorul de comunicare al Miss Universe Jamaica, Shannon-Dale Reid, a declarat pentru AFP că Henry se află „sub observație medicală”, fiind în afara oricărui pericol. A refuzat însă să comenteze cauzele exacte ale accidentului.