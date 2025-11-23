Home » HealthyLife » Cât de sănătoase sunt, de fapt, masajele?

Cât de sănătoase sunt, de fapt, masajele?

23 nov. 2025
1166
Cât de sănătoase sunt, de fapt, masajele?
Sursa foto: Pixabay
Ascultă articolul

Deși sunt adesea percepute ca un răsfăț, masajele fac parte tot mai mult din arsenalul de îngrijire medicală. Iată cum influențează ele sănătatea fizică și mentală, conform The Guardian.

Masajele pot fi incredibil de plăcute, dar sunt ele cu adevărat benefice?

Un studiu recent arată că 8,5% dintre americani au folosit masajul pentru „menținerea sănătății generale”, conform National Health Interview Survey din 2022. Ce înseamnă însă această „sănătate”? Fizică, mentală sau ambele? Tocmai această ambiguitate explică de ce masajul are un public atât de larg, spune Jeff Levin, epidemiolog și profesor la Baylor University.

Cercetarea științifică încearcă de obicei să stabilească legături cauzale precise, însă efectele masajului par să acționeze holistic, combinând reacții fizice, emoționale și neurologice, explică Niki Munk, terapeut de masaj și profesor la Indiana University Indianapolis. Departe de a fi un moft, masajul a fost folosit istoric în scop medical, iar spitalele îl integrează tot mai des în programele de îngrijire, în baza dovezilor și a experiențelor pacienților.

Specialiștii spun că masajul poate ajuta pe oricine, indiferent de starea de sănătate.

Ce beneficii fizice are masajul?

Pentru Rocco Caputo, terapeut specializat în atingere la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, masajul este un instrument esențial în lucrul cu pacienții:

Articolul continuă mai jos

„Când intră pe ușă, toți spun: «Tu ești tipul cu masajul, nu?» Și brusc devii preferatul tuturor”, glumește el.

Masajul îi ajută pe pacienți să-și reconecteze corpul cu mintea și induce o stare de calm prin activarea sistemului nervos parasimpatic. Un studiu realizat parțial la MSK arată că masajul reduce durerea pe termen lung la pacienții cu cancer avansat. Proiectul care a rezultat din această cercetare urmărește extinderea masajului și acupuncturii în programele oncologice din toată țara.

Există și dovezi privind eficiența în durerile cronice. În cel mai nou studiu al lui Munk, veterani care au primit două ședințe săptămânale timp de 12 săptămâni au raportat o diminuare semnificativă a durerii, efectele menținându-se trei luni.

„Durerea trebuie adesea gestionată, nu eliminată complet”, explică Munk. Deși mecanismele nu sunt pe deplin înțelese, relaxarea musculară, reducerea stresului și un somn mai bun pot fi factori cheie.

Un alt studiu arată îmbunătățiri semnificative ale durerii lombare după doar 10 ședințe, mai ales la pacienții de peste 50 de ani.

Cercetările continuă, unii specialiști cerând mai multe studii clinice riguroase pentru clarificarea eficienței.

Efectele fizice sunt încă analizate. De pildă, profesorul Shane Phillips (University of Illinois, Chicago) a demonstrat că masajul îmbunătățește fluxul sanguin și reduce febra musculară după efort. Surpriza? Chiar și persoanele care nu au făcut exerciții au prezentat o funcționare vasculară mai bună după masaj.

Rezultatele sugerează un impact sistemic, nu doar local. „Nu știm încă dacă efectele vin din manipularea fizică sau din reacția emoțională la atingere. Probabil ambele”, spune Phillips.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”