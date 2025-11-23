Cât de sănătoase sunt, de fapt, masajele?

Ascultă articolul

Deși sunt adesea percepute ca un răsfăț, masajele fac parte tot mai mult din arsenalul de îngrijire medicală. Iată cum influențează ele sănătatea fizică și mentală, conform The Guardian.

Masajele pot fi incredibil de plăcute, dar sunt ele cu adevărat benefice?

Un studiu recent arată că 8,5% dintre americani au folosit masajul pentru „menținerea sănătății generale”, conform National Health Interview Survey din 2022. Ce înseamnă însă această „sănătate”? Fizică, mentală sau ambele? Tocmai această ambiguitate explică de ce masajul are un public atât de larg, spune Jeff Levin, epidemiolog și profesor la Baylor University.

Cercetarea științifică încearcă de obicei să stabilească legături cauzale precise, însă efectele masajului par să acționeze holistic, combinând reacții fizice, emoționale și neurologice, explică Niki Munk, terapeut de masaj și profesor la Indiana University Indianapolis. Departe de a fi un moft, masajul a fost folosit istoric în scop medical, iar spitalele îl integrează tot mai des în programele de îngrijire, în baza dovezilor și a experiențelor pacienților.

Specialiștii spun că masajul poate ajuta pe oricine, indiferent de starea de sănătate.

Ce beneficii fizice are masajul?

Pentru Rocco Caputo, terapeut specializat în atingere la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, masajul este un instrument esențial în lucrul cu pacienții:

„Când intră pe ușă, toți spun: «Tu ești tipul cu masajul, nu?» Și brusc devii preferatul tuturor”, glumește el.

Masajul îi ajută pe pacienți să-și reconecteze corpul cu mintea și induce o stare de calm prin activarea sistemului nervos parasimpatic. Un studiu realizat parțial la MSK arată că masajul reduce durerea pe termen lung la pacienții cu cancer avansat. Proiectul care a rezultat din această cercetare urmărește extinderea masajului și acupuncturii în programele oncologice din toată țara.

Există și dovezi privind eficiența în durerile cronice. În cel mai nou studiu al lui Munk, veterani care au primit două ședințe săptămânale timp de 12 săptămâni au raportat o diminuare semnificativă a durerii, efectele menținându-se trei luni.

„Durerea trebuie adesea gestionată, nu eliminată complet”, explică Munk. Deși mecanismele nu sunt pe deplin înțelese, relaxarea musculară, reducerea stresului și un somn mai bun pot fi factori cheie.

Un alt studiu arată îmbunătățiri semnificative ale durerii lombare după doar 10 ședințe, mai ales la pacienții de peste 50 de ani.

Cercetările continuă, unii specialiști cerând mai multe studii clinice riguroase pentru clarificarea eficienței.

Efectele fizice sunt încă analizate. De pildă, profesorul Shane Phillips (University of Illinois, Chicago) a demonstrat că masajul îmbunătățește fluxul sanguin și reduce febra musculară după efort. Surpriza? Chiar și persoanele care nu au făcut exerciții au prezentat o funcționare vasculară mai bună după masaj.

Rezultatele sugerează un impact sistemic, nu doar local. „Nu știm încă dacă efectele vin din manipularea fizică sau din reacția emoțională la atingere. Probabil ambele”, spune Phillips.