Ascultă articolul

Senatori americani critici față de abordarea președintelui Trump privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina au declarat sâmbătă că au discutat cu secretarul de stat Marco Rubio, care le-a spus că planul de pace pe care Trump îl impune Kievului este doar o „listă de dorințe” a rușilor și nu planul real al SUA, scrie CBS News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sâmbătă seara, Rubio a respins aceste afirmații, scriind într-o postare pe rețelele de socializare că „propunerea de pace a fost elaborată de SUA. Ea este oferită ca un cadru solid pentru negocierile în curs și se bazează pe contribuția părții ruse, dar și pe contribuția anterioară și continuă a Ucrainei”.

The peace proposal was authored by the U.S. It is offered as a strong framework for ongoing negotiations It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw — Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025

Planul de pace în 28 de puncte a fost elaborat de administrația Trump și Kremlinul fără implicarea Ucrainei. Acesta acceptă multe dintre cererile Rusiei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a respins categoric în zeci de ocazii, inclusiv renunțarea la teritorii întinse. Trump spune că dorește ca Ucraina să accepte planul până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Senatorii au declarat sâmbătă că acest plan nu ar face decât să recompenseze Moscova pentru agresiunea sa și să trimită un mesaj altor lideri care și-au amenințat vecinii.

Opoziția senatorilor față de plan urmează criticilor din partea altor legiuitori americani, inclusiv a unor republicani, niciunul dintre aceștia neavând puterea de a-l bloca. Printre senatorii care au luat cuvântul la o conferință internațională privind securitatea, organizată în Canada, s-au numărat un democrat, un independent și un republican care nu intenționează să candideze pentru un nou mandat anul viitor.

„Acesta recompensează agresiunea. Asta este pur și simplu. Nu există nicio justificare etică, legală, morală sau politică pentru ca Rusia să revendice estul Ucrainei”, a declarat senatorul independent din Maine, Angus King, în cadrul unei discuții la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax, din Canada.

King, membru al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, a comparat propunerea cu Pactul de la München semnat de premierul britanic Neville Chamberlain cu Adolf Hitler în 1938, un act istoric eșuat de conciliere.

Însă King și senatoarea democrată Jeanne Shaheen au declarat ulterior că ei și colegii lor senatori de la forum au discutat cu Rubio. King a spus că Rubio le-a spus că planul „nu era planul administrației”, ci „o listă de dorințe a rușilor”.

„Este o afirmație flagrant falsă”, a postat pe rețelele sociale purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, referitor la acuzațiile lui King.

Așa cum administrația a susținut în mod constant, acest plan a fost elaborat de Statele Unite, cu contribuții atât din partea rușilor, cât și a ucrainenilor”, a declarat sâmbătă seara un înalt oficial american pentru CBS News. „Acest plan a reprezentat întotdeauna un început plin de speranță pentru continuarea negocierilor și, în cele din urmă, pentru semnarea unui acord de pace definitiv.”

Shaheen a declarat că Rubio se îndreaptă spre Geneva pentru discuții cu europenii și ucrainenii. Ea a spus că Rubio a luat legătura cu ea și cu senatorul republican Mike Rounds din Dakota de Sud.

Rounds: Senator Shaheen mentioned that Secretary Rubio did make a phone call to us this afternoon. I think he made it very clear that we are the recipients of a proposal that was delivered to one of our representatives. It is not our recommendation. It is not our peace plan. It… pic.twitter.com/C81n1wWi22 — Acyn (@Acyn) November 23, 2025

„Aceasta este o propunere rusă”, a spus Shaheen. „… Sunt atât de multe lucruri în acest plan care sunt total inacceptabile.”

„Cred că ne-a spus foarte clar că suntem destinatarii unei propuneri care a fost transmisă unuia dintre reprezentanții noștri”, a declarat Rounds. „Nu este recomandarea noastră, nu este planul nostru de pace.”

„Această administrație nu a fost responsabilă pentru publicarea acesteia în forma sa actuală”, a adăugat Rounds. „Ei vor să o utilizeze ca punct de plecare.”

Rounds a spus că „părea mai degrabă că a fost scrisă în rusă de la început”.

Senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord a declarat anterior că senatorul Mitch McConnell, fostul lider al partidului republican din Senat, nu a mers suficient de departe în critica sa. McConnell a declarat vineri că „dacă oficialii administrației sunt mai preocupați de a-l mulțumi pe Putin decât de a asigura o pace reală, atunci președintele ar trebui să-și găsească noi consilieri”.

„Nu ar trebui să facem nimic care să-l facă pe (Putin) să simtă că a câștigat. Sincer, cred că ceea ce a spus Mitch nu a fost suficient”, a declarat Tillis.

Tillis a anunțat la începutul acestui an că nu va candida pentru realegere, la scurt timp după ce s-a confruntat cu administrația Trump în legătură cu pachetul de măsuri fiscale și de cheltuieli.

Putin a salutat propunerea vineri seara, spunând că „ar putea constitui baza unui acord de pace final” dacă SUA vor reuși să obțină acordul Ucrainei și al aliaților săi europeni.

Zelenski, într-un discurs, nu a respins planul în mod categoric, dar a insistat asupra unui tratament echitabil, promițând să „colaboreze calm” cu Washingtonul și alți parteneri în ceea ce a numit „cu adevărat unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră”.

Sâmbătă dimineață, Shaheen, Tillis, King și senatorii democrați Peter Welch din Vermont și Chris Coons din Delaware – toți membri ai Comisiei pentru relații externe a Senatului – au emis o declarație comună în care afirmau: „Împărtășim îngrijorări semnificative cu privire la detaliile planului de pace care a fost făcut public. De peste 10 ani, Rusia ocupă ilegal teritoriul ucrainean și, de aproape 4 ani, Ucraina se apără admirabil împotriva încercărilor Rusiei de a ocupa în totalitate Ucraina. Nimeni nu dorește o pace justă și durabilă mai mult decât poporul ucrainean. Cu toate acestea, nu vom obține această pace durabilă oferindu-i lui Putin concesie după concesie și degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra”.

În cel de-al 17-lea an, aproximativ 300 de persoane se adună anual la Forumul Internațional de Securitate din Halifax, organizat la hotelul Westin din Halifax. Forumul atrage oficiali militari, senatori americani, diplomați și academicieni, dar anul acesta administrația Trump a suspendat participarea oficialilor americani din domeniul apărării la evenimentele organizate de grupurile de reflecție, inclusiv Forumul Internațional de Securitate din Halifax.

Un număr mare de senatori americani au făcut călătoria în acest an, în parte din cauza relațiilor tensionate dintre Canada și SUA. Domnul Trump a îndepărtat vecinul Americii cu războiul său comercial și insistența că Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA. Mulți canadieni refuză acum să călătorească în SUA, iar statele de frontieră, precum New Hampshire, statul lui Shaheen, înregistrează o scădere dramatică a turismului.

„Există o îngrijorare reală cu privire la această tensiune. Acesta este unul dintre motivele pentru care delegația este atât de numeroasă”, a spus Shaheen. „Voi continua să mă opun măsurilor luate de președinte în ceea ce privește tarifele și comentariile sale, deoarece acestea nu sunt doar dăunătoare pentru Canada și relația noastră, ci cred că sunt dăunătoare la nivel global. Ele demonstrează o lipsă de respect față de națiunile suverane.”