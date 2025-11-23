Ascultă articolul

Designerul irlandez Paul Costelloe, creatorul preferat al regretatei Prințese Diana și o prezență constantă la London Fashion Week timp de patru decenii, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunțat familia într-un comunicat citat de presa locală, scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Costelloe a devenit designerul personal al Prințesei de Wales în 1983, la scurt timp după lansarea propriului brand, Paul Costelloe Collections, iar colaborarea lor a continuat până la moartea ei în accidentul de la Paris din 1997.

Un reper al modei britanice, Costelloe și-a condus întotdeauna creațiile din studioul său din centrul Londrei. A fost invitat să participe la prima ediție London Fashion Week în 1984 și a rămas un nume nelipsit de pe podiumuri, inclusiv în septembrie anul acesta, când și-a prezentat colecția primăvară-vară.

Designerul s-a stins liniștit, înconjurat de soția sa și de cei șapte copii, după o boală scurtă, a precizat familia. Un purtător de cuvânt nu a comentat deocamdată informația.

Născut la Dublin în 1945, Costelloe s-a format inițial în Irlanda, apoi la renumita Chambre Syndicale de la Haute Couture din Paris, înainte de a ajunge la Milano, unde a creat pentru lanțul de lux La Rinascente. A petrecut o perioadă și la New York, unde și-a dezvoltat propriul brand, dar adevărata consacrare a venit în Londra, locul în care parteneriatul său cu Prințesa Diana a înflorit.

Astăzi, brandul său include colecții de damă și bărbați, genți, articole pentru casă și bijuterii.

„Paul a avut o viață extraordinară, fiind timp de decenii o figură marcantă în moda irlandeză, britanică și internațională. A construit o afacere uriașă prin talent, disciplină și o dedicare neclintită pentru calitate”, a declarat vicepremierul irlandez Simon Harris.

„Povestea lui este, și rămâne, un succes remarcabil al Irlandei.”