Armata israeliană afirmă că a ucis un comandant Hamas în Gaza

Ascultă articolul

Armata israeliană a anunțat duminică uciderea unui comandant local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât și gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea armistițiului, potrivit Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ar fi vorba de comandantul Alaa Al-Hadidi, șeful aprovizionării în sediul de producție al Hamas. Se spune că acesta a fost ucis într-unul dintre atacurile de sâmbătă din Fâșia Gaza.

Hamas nu a emis nicio declarație cu privire la uciderea comandantului, scrie Reuters.

Armata israeliană a efectuat sâmbătă atacuri aeriene asupra Gazei, despre care premierul Benjamin Netanyahu a spus că au fost o reacție la trimiterea de către Hamas a unui luptător pe teritoriul controlat de Israel.

Cinci membri de rang înalt ai Hamas au fost uciși, a declarat el sâmbătă. Autoritățile sanitare din Gaza au raportat că cel puțin 20 de palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene.