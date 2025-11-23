Home » Articole » Entitatea sârbă din Bosnia îşi alege preşedintele, după destituirea lui Milorad Dodik

Entitatea sârbă din Bosnia îşi alege preşedintele, după destituirea lui Milorad Dodik

23 nov. 2025
Entitatea sârbă din Bosnia îşi alege preşedintele, după destituirea lui Milorad Dodik
Sursa: geopolitika.ru
Locuitorii entităţii sârbe din Bosnia îl aleg duminică pe succesorul lui Milorad Dodik, care a condus Republica Srpska (RS) timp de două decenii înainte de a fi destituit de justiţie după o gravă criză politică, informează agențiile AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Noul preşedinte al RS, entitate ce acoperă jumătate din teritoriul Bosniei, va sta la putere doar un an, întrucât acest scrutin anticipat nu pune în discuţie organizarea alegerilor generale din octombrie 2026.

Pe buletinele de vot se află numele a şase candidaţi, dar cele mai mari şanse le au Sinisa Karan (63 de ani), fost ministru de interne şi colaborator apropiat al lui Dodik, şi cvasi-necunoscutul Branko Blanusa (56 de ani), un profesor universitar de electrotehnică, a cărui candidatură este sprijinită de mai multe partide de opoziţie.

Votul de duminică ar urma să pună capăt unei perioade de turbulenţe în Bosnia, după ce o dispută între Milorad Dodik, un apropiat al Moscovei, şi Înaltul reprezentant internaţional, însărcinat cu supravegherea respectării Acordului de pace din 1995, a împins ţara balcanică în cea mai gravă criză politică de la încheierea războiului din 1992-1995.

În timpul campaniei electorale, Milorad Dodik a afirmat că un vot pentru Sinisa Karan ar însemna un vot pentru el însuşi şi pentru politica sa, reiterând că Bosnia este o ”ţară imposibilă” şi Republica Srpska ”un stat care trebuie să aştepte” recunoaşterea sa internaţională.

”Viziunea noastră este libertatea, faptul că nu există libertate fără un stat”, a spus el în timpul ultimului miting electoral al taberei sale politice, desfăşurat la Banja Luka (nordul Bosniei), reşedinţa RS.

De partea sa, Branko Blanusa a explicat că Republica Srpska este ”ameninţată” de politicile adversarului său politic: ”El a umilit instituţiile RS de dragul propriilor interese şi de aceea se află pe lista neagră a poporului”.

Niciun sondaj fiabil privind intenţiile de vot nu a fost publicat. În 2022, Milorad Dodik a obţinut 47% din voturi, faţă de 43% obţinute de o candidată a opoziţiei.

