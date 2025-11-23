Home » Sportz » Alexia Blănaru, bronz la sărituri în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila

Alexia Blănaru, bronz la sărituri în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila

23 nov. 2025
Alexia Blănaru, bronz la sărituri în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila
Alexia Blănaru / Sursa foto: Agenția Națională pentru Sport / Facebook
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7, informează News.ro.

Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a doua – 14.000.

Pe podium au mai urcat Lavienna Crain (SUA, 13.683) şi Misa Nishiyama (13.633).

În aceeaşi finală, Aniela Tudor s-a clasat pe locul 7 (13.049).

La CM de la Manila, echipa României a fost pe locul 5 (101.163 puncte), iar la individual-compus Alexia Blănaru a ocupat locul 13 (50.298) şi Aniela Tudor, locul 21 (48.831).

Luni, România va mai avea reprezentare în finale la bârnă – Alexia Blănaru şi sol – Iris Iordache.

În competiţia masculină, echipa României s-a clasat pe locul 35, cu 136.530 puncte.

