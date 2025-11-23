Home » HealthyLife » Pastilele „inteligente”, o alternativă la colonoscopie?

Pastilele „inteligente”, o alternativă la colonoscopie?

23 nov. 2025
1033
Pastilele „inteligente”, o alternativă la colonoscopie?
Sursa foto: Pixabay
Ascultă articolul
Oamenii de ştiinţă dezvoltă tehnologii care promit să schimbe modul în care sunt depistate bolile intestinale, prin metode mai simple, rapide şi mult mai puţin invazive decât colonoscopia. Un nou studiu descrie o abordare inovatoare bazată pe microsfere inteligente, cu administrare orală, ce conţin bacterii modificate genetic, capabile să detecteze semne timpurii ale unor afecţiuni digestive direct în tractul gastrointestinal, transmite News.ro.
Un grup de cercetători a creat pastile microsferice ce conţin bacterii modificate care luminează în intestin, pentru a identifica neinvaziv sângerările din tractul gastrointestinal, oferind o posibilă alternativă la colonoscopie.
Tehnologia este prezentată într-un studiu, publicat miercuri în revista ACS Sensors, şi ar putea simplifica semnificativ diagnosticul bolilor inflamatorii intestinale (BII) şi al altor afecţiuni ale intestinului.
Noua metodă se bazează pe microsfere din hidrogel care includ bacterii sensibile la heme, o componentă a hemoglobinei din celulele roşii, care semnalează prezenţa sângerării.
Pentru a permite recuperarea acestora după ce parcurg tractul digestiv, cercetătorii au integrat în interiorul microsferelor particule ce pot fi atrase cu un magnet din probele fecale.
În studiile realizate pe şoareci cu colită, microsferele au detectat sângerarea intestinală în câteva minute, intensitatea luminii emise de bacterii corelându-se cu severitatea bolii. Autorii subliniază că aceeaşi tehnică ar putea fi adaptată pentru a identifica şi alţi biomarkeri ai bolilor intestinale.
Colonoscopia rămâne metoda standard pentru depistarea cancerului colorectal şi a bolilor inflamatorii intestinale, însă mulţi pacienţi evită procedura din cauza disconfortului şi a pregătirilor necesare, nevoia unor metode mai blânde de diagnostic fiind evidentă.
Echipa dezvoltase anterior bacterii sensibile la heme, care emit lumină la contactul cu sângele, însă aceşti senzori erau fragili şi se degradau în mediul digestiv.
În noul studiu, bacteriile au fost încapsulate în picături de alginat de sodiu, un agent de îngroşare utilizat frecvent în industria alimentară, formând microsfere de hidrogel ce protejează microorganismele şi permit totodată pătrunderea hemei până la senzor.
Testele iniţiale au arătat că hidrogelul protejează eficient bacteriile în condiţii similare sucurilor digestive, păstrând capacitatea acestora de a detecta sângerarea.
În experimentele pe şoareci cu colită de intensităţi diferite, microsferele administrate oral au fost recuperate din fecale în aproximativ 25 de minute, iar intensitatea semnalului luminos a crescut odată cu severitatea inflamaţiei. Testele la şoareci sănătoşi au indicat că microsferele sunt biocompatibile şipot fi administrate în  siguranţă.
Deşi tehnologia se află încă în faza experimentală şi necesită validare în studii clinice pe oameni, autorii consideră că această strategie de încapsulare a biosenzorilor bacterieni ar putea deschide calea către sisteme rapide, neinvazive şi uşor de utilizat pentru diagnosticarea bolilor intestinale, precum şi pentru monitorizarea evoluţiei bolii sau a răspunsului la tratament.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

E timpul pentru alegeri inteligente de Black Friday. Descoperă oferta la cardurile de credit CEC Bank: până la 36 de rate fără dobândă la orice comerciant din lume, pentru tranzacțiile efectuate până pe 31.12.2025. (P)
E timpul pentru alegeri inteligente de Black Friday. Descoperă oferta la cardurile de credit CEC Bank: până la 36 de rate fără dobândă la orice comerciant din lume, pentru tranzacțiile efectuate până pe 31.12.2025. (P)
Turiştii străini vor plăti mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor
Turiştii străini vor plăti mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”