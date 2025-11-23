Ascultă articolul

Țările nordice și baltice (NB8) au asigurat Kievul de sprijinul lor continuu pentru Ucraina în combaterea agresiunii ruse, după o conversație cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rusia nu s-a angajat încă la un armistițiu sau la orice măsuri care să conducă la pace”, au declarat liderii NB8 într-o declarație comună, citată de BBC.

„Susținem pe deplin deciziile care respectă suveranitatea Ucrainei și asigură o mai mare securitate și stabilitate pentru Ucraina și Europa. Vom continua să înarmăm Ucraina și să întărim apărarea Europei pentru a descuraja noi agresiuni rusești. Atâta timp cât Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei, vom susține și sancțiuni mai dure și măsuri economice mai ample”, potrivit declarației citate.

ȚÎn cele din urmă, către poporul ucrainean: hotărârea, determinarea și curajul vostru au fost cu adevărat admirabile încă de la începutul războiului. Vrem să știți că nu sunteți singuri și că puteți conta pe sprijinul nostru”, se mai arată în declarație.

Nordic-Baltic Eight (NB8) este un format de cooperare regională care include Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.