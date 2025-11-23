Home » Articole » Adrian Năstase anunţă că a fost supus unei intervenţii chirurgicale la umăr, la Spitalul Foişor: Urmează o perioadă mai lungă de recuperare

23 nov. 2025
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul premier Adrian Năstase a anunţat că a suferit o intervenţie chirurgicală ”complicată” la un umăr, aceasta fiind făcută la Spitalul de Ortopedie Foişor. ”Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, a menţionat el, transmite News.ro.

”Doresc să adresez public mulţumiri domnului doctor Şerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foişor, şi echipei sale de profesionişti, pentru grija, dedicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenţiei chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept – o operaţie complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare, însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism şi siguranţa că sunt pe drumul cel bun”, a afirmat Adrian Năstase, într-o postare publicată, sâmbătă, pe blogul său.
El a adăugat că s-a simţit ”pe mâini sigure” în această unitate medicală.
”Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experienţa mea de la Spitalul Foişor demonstrează că există medici excepţionali şi echipe care îşi desfăşoară activitatea cu responsabilitate, empatie şi respect faţă de pacient. Am simţit în permanenţă că sunt pe mâini sigure, susţinut şi tratat cu seriozitate. Le mulţumesc pentru implicare, profesionalism şi pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenţie şi îngrijirea post-operatorie”, a transmis Năstase.

Între decembrie 2000 și decembrie 2004, Adrian Năstase a fost cel de-al 59-lea prim-ministru al României.

În anul 2012, a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare pentru corupție, iar în 2014 a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată și șantaj, potrivit Wikipedia.

