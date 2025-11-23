Home » Articole » Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Pe DN 6, în Caraș-Severin, ninge

23 nov. 2025
sursa foto: Pexels
Vizibilitatea scade chiar și sub 50 de metri pe mai multe drumuri din Călărași, Constanța, Teleorman și Tulcea, dar și pe Autostrăzile A2 și A4, duminică dimineața, iar pe DN 6, în județul Caraș-Severin, ninge, potrivit Centrului Infotrafic, citat de Mediafax.

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, duminică dimineața este semnalată ceață, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe autostrăzile A2 Cernavodă-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, carosabilul fiind umed.

Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare pe DN 6, în zona localității Domașnea, județul Caraș-Severin, fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabilul fiind umed.

Pe mai multe drumuri din județele Călărași, Cluj, Constanța, Giurgiu, Teleroman și Tulcea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A3 București-Brașov, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare.

Poliștii rutieri transmit că ceaţa impune, din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Este recomandat ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

