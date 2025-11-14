G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Este ceață pe drumuri din 17 judeţe / Vizibilitatea, redusă și la…

ceata cod galben autostrada
sursa foto: Inquam Photos/Alexandra Pandrea

Este ceață pe drumuri din 17 judeţe / Vizibilitatea, redusă și la sub 50 de metri

Articole14 Noi • 41 vizualizări 0 comentarii

Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri, pe mai multe drumuri din 17 judeţe. Izolat, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră (06:10), se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Olt, Timiş, Vâlcea.

În aceste zone, vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să evite frânările bruşte şi depăşirile riscante.

Totodată, poliţiştii rutieri le recomandă pietonilor să-şi sporească atenţia, să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de şofer şi, pe cât posibil, să evite folosirea părţii carosabile.

De altfel, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru vineri dimineaţă, avertizări de tip nowcasting Cod galben de ceaţă pentru zeci de judeţe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trafic blocat pe DN 2, la Focşani, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de gaze

Articole10 Noi • 218 vizualizări
0 comentarii

Ce soluții propune candidatul PNL Ciprian Ciucu la traficul infernal din București/ ”E un mix de măsuri: pozitive, care să atragă către transportul în comun și măsuri negative, care să impună anumite limitări”

Articole6 Noi • 574 vizualizări
1 comentariu

UPDATE Circulația rutieră a fost reluată pe A2, după ce un camion a luat foc, în apropiere de localitatea Murfaltar, în județul Constanța

Articole26 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.