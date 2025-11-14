Este ceață pe drumuri din 17 judeţe / Vizibilitatea, redusă și la sub 50 de metri
Traficul rutier se desfăşoarară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 de metri, pe mai multe drumuri din 17 judeţe. Izolat, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, transmite News.ro.
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră (06:10), se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Olt, Timiş, Vâlcea.
În aceste zone, vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.
Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să evite frânările bruşte şi depăşirile riscante.
Totodată, poliţiştii rutieri le recomandă pietonilor să-şi sporească atenţia, să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de şofer şi, pe cât posibil, să evite folosirea părţii carosabile.
De altfel, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru vineri dimineaţă, avertizări de tip nowcasting Cod galben de ceaţă pentru zeci de judeţe.
