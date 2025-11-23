Home » Sportz » Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas într-o manieră dominantă

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas într-o manieră dominantă

23 nov. 2025
1506
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas într-o manieră dominantă
Max Verstappen / Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto / Daniel Cardenas / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Max Verstappen (RedBull Racing) a câștigat duminică dimineață cursa Marelui Premiu din Las Vegas.

Poleman-ul Lando Norris (McLaren) a pierdut conducerea imediat după start, atunci când a tăiat agresiv primul viraj, lucru ce le-a permis lui Verstappen și lui George Russell să îl depășească. Astfel, pilotul echipei papaya a terminat pe doi cursa din Nevada (+20.741), în timp ce britanicul de la Mercedes a completat podiumul (+23.546).

De la preluarea conducerii în primul viraj, campionul mondial en-titre nu a mai cedat-o și s-a impus într-o manieră dominantă pe pământul american pentru a-și bifa al 6-lea succes din acest sezon de Formula 1 și al 69-lea din carieră.

Lando a reușit să se redreseze după greșeala comisă în startul de cursă și a revenit pe poziția a doua, trecând de Russell în turul 34, ceea ce îi oferă un avantaj mai mult decât satisfăcător în ierarhia pentru titlul mondial.

Colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, a venit pe patru (+27.650), după ce acțiunea din începutul cursei l-a surprins și pe el. Un steag galben a fost ridicat după ce australianul a avut un contact cu Liam Lawson, partea dreaptă a monopostului RedBull fiind avariată.

Kimi Antonelli, plecat de pe poziția a 17-a din grilă, a terminat pe cinci (+30.488). Ferrari se poate mulțumi doar cu un loc șase obținut de Charles Leclerc, în timp ce Lewis Hamilton, ultimul în calificările de sâmbătă, a terminat pe poziția a 10-a.

Cu doar două Mari Premii rămase în joc în acest sezon de Formula 1 (Qatar și Abu Dhabi), dintre care și un sprint, adică 58 de puncte puse în joc, Lando Norris conduce „cursa” pentru titlul mondial cu un avans de 42 de puncte față de Verstappen și 30 față de Piastri.

Distracția s-a prelungit și după finish. Imagini i-au surprins pe Verstappen, Norris și Russell conduși spre podium de actorul Terry Crews într-un Cadillac roz din lego.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 408 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 378
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 291
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 222
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 149
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 132
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 47
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 45
  11. Carlos Sainz (Williams) 44
  12. Oliver Bearman (Haas) 40
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 786 puncte / campioană
  2. Mercedes 423
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 371
  5. Williams 117
  6. Racing Bulls 86
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 64
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

