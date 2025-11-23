Traficul aerian la aeroportul din Eindhoven a fost suspendat sâmbătă seara după observarea „mai multor drone”, a anunţat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, potrivit cotidianului Le Figaro, citat de News.ro.

„Traficul aerian civil şi militar este, prin urmare, suspendat. Mijloacele anti-drone ale Apărării sunt gata să intervină”, a declarat ministrul în social media, precizând că „poliţia şi Garda Regală Olandeză (KMar) sunt, de asemenea, la faţa locului”. „Ancheta continuă şi vom lua măsurile necesare”, a adăugat el.

Mai devreme în cursul zilei, acelaşi ministru a anunţat pe X că „vineri seara au fost observate drone deasupra bazei aeriene Volkel”, situată la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Eindhoven.

„Au fost utilizate arme de la sol pentru a le doborî. Dronele au părăsit zona şi nu au fost încă găsite. Ancheta continuă”, a explicat el.

În septembrie, peste 20 de drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian polonez, iar trei avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian estonian timp de 12 minute. De atunci, numeroase zboruri cu drone, a căror origine este în mare parte necunoscută, au perturbat operaţiunile aeriene în Europa. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat aceste incursiuni drept „război hibrid”.