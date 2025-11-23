Home » Articole » Un nou referendum în Slovenia privind legalizarea sinuciderii asistate

Un nou referendum în Slovenia privind legalizarea sinuciderii asistate

23 nov. 2025
280
Un nou referendum în Slovenia privind legalizarea sinuciderii asistate
Foto: Leonhard Niederwimmer, Unsplash
Ascultă articolul

Slovenii votează duminică pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru legalizarea sinuciderii asistate va fi aplicată sau suspendată, în cadrul unui referendum organizat la inițiativa unui grup de cetățeni. Mai multe țări europene, printre care Elveția și Austria, permit deja persoanelor aflate în faza terminală a bolii să beneficieze de asistență medicală pentru a-și pune capăt zilelor, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Slovenia urma să se alăture acestora în toamnă. Însă un grup civic, susținut de Biserica Catolică și de opoziția conservatoare, a reușit să strângă cele 40.000 de semnături necesare pentru a bloca aplicarea textului pe care îl acuză că permite „otrăvirea bolnavilor și a persoanelor în vârstă” și pentru a convoca un nou referendum.

Legea fusese adoptată după un prim referendum în 2024, în cadrul căruia 55% dintre votanți s-au pronunțat în favoarea sinuciderii asistate. Aceasta prevede acordarea dreptului de a-și pune capăt zilelor pacienților lucizi, incurabili și a căror suferință sau stare de sănătate este insuportabilă, cu excepția cazurilor de boală mintală. Cu toate acestea, textul nu autorizează eutanasia, adică moartea provocată de un îngrijitor la cererea unui bolnav.

1,7 milioane de cetățeni chemați la vot

Prim-ministrul liberal Robert Golob a încurajat sloveni să susțină această lege. „Fiecare dintre noi trebuie să poată decide singur cum și cu ce demnitate ne vom pune capăt vieții”, a declarat miercuri, în timpul votului anticipat de la Ljubljana. La rândul său, Biserica Catolică a criticat o legislație „care contrazice Evanghelia, legea naturală și demnitatea umană”.

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 (06:00 GMT) și 19:00 (18:00 GMT). În total, 1,7 milioane de cetățeni sunt chemați să voteze, iar primele rezultate sunt așteptate în cursul serii. Întrebarea adresată slovacilor este: „Susțineți intrarea în vigoare a legii privind sfârșitul vieții asistat, care a fost aprobată de Parlament la 24 iulie 2025?”.

Articolul continuă mai jos

Pentru ca legea să fie suspendată, o minoritate de cel puțin 20% din electorat trebuie să voteze „nu”. Cu toate acestea, acest lucru nu ar însemna renunțarea totală la posibilitatea sinuciderii asistate în această țară cu 2,1 milioane de locuitori. Parlamentul va putea vota din nou un nou proiect de lege după 12 luni. Potrivit unui sondaj publicat săptămâna aceasta de cotidianul Dnevnik, realizat pe un eșantion de 700 de cetățeni, 54,3% dintre votanți sunt în continuare în favoarea legalizării asistenței medicale la moarte, 30,6% se opun, iar 15% se declară indeciși.

Printre țările europene, pe lângă Elveția și Austria pentru sinuciderea asistată, Olanda, Belgia și Luxemburg autorizează eutanasia, în timp ce deputații francezi au aprobat la sfârșitul lunii mai, în prima lectură, crearea unui drept la asistență medicală pentru a muri. Președintele Emmanuel Macron a evocat posibilitatea unui referendum în cazul unui „blocaj” parlamentar.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”