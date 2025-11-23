Ascultă articolul

Una dintre zonele din România care a atras sume importante de bani europeni pentru infrastructura rutieră locală este Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, alcătuită din 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Investițiile cumulate de peste 2,8 miliarde de lei, mare parte din ei, adică aproximativ 2,3 miliarde de lei, provin din bani europeni.

Cu acești bani s-au modernizat sau sunt în curs de modernizare aproape 1.000 de kilometri de drum, în mare parte în zone în care infratructura rutieră era într-o stare deplorabilă.

Exercițiul financiar 2014-2020

În perioada de programare 2014–2020, la nivelul regiunii SV Oltenia, ADR SV Oltenia a implementat un număr de 19 proiecte, având ca obiectiv reabilitarea infrastructurii rutiere pentru un total de 612 de kilometri, arată datele furnizate de agenție, la solicitarea G4Media.

Finanțarea nerambursabilă a fost asigurată în cadrul Programului Operațional, program pentru care ADR SV Oltenia a îndeplinit funcția de Organism Intermediar.

Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia este Autoritate de Management pentru Programul Regional.

Astfel, prin POR 2014–2020 au fost implementate proiecte cu o valoare totală de 1,554 miliarde de lei (peste 310 de milioane de euro), având o finanțare din cadrul FEDR de 1,3 miliarde de lei.

Dolj

Spre exemplu, în județul Dolj, consiliul județean, alături de autoritățile locale din șapte comune, a implementat proiectul „Modernizarea DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăţ – Terpeziţa – Sălcuţa – Vîrtop – Caraula – Cetate”.

Acesta a prevăzut reabilitarea a 67,5 kilometri de drum județean, care asigură conexiunea a patru coridoare din rețeaua transeuropeană de transport TEN-T.

Astfel, locuitorii din zonă pot ajunge mult mai repede la Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu și Bucuresti, prin Pitești sau Alexandria.

Pe lângă asfaltarea drumului, s-au realizat consolidări la poduri, au fost construite podețe noi, drenuri și rigole, au fost amenajate stații de autobuz, trotuare, treceri de pietoni, parcări și piste pentru biciclete, au fost montate indicatoare rutiere și limitatoare de viteză.

De asemenea, au fost amplasate parapete în curbele periculoase și sunt amenajate intersecțiile și drumurile laterale.

Valoarea lucrărilor este de aproape 170 de milioane de lei, cu o finanțare europeană nerambursabilă de aproape 144 de milioane de lei.

Gorj

Consiliul Județean Gorj a modernizat cu ajutorul finanțărilor europene drumul 675 B, care traversează localitățile Câmpu Mare, Albeni, Călugăreasa, Prigoria, Zorlești, Alimpești, până în DJ 675 C.

Este vorba despre un drum de aproximativ 25,5 kilometri. De asemenea, a fost prevăzută și realizarea de piste de biciclete, și construirea unor stații moderne pentru mijloacele de transport în comun

Valoarea totală a proiectului a fost de 75,8 milioane de lei, din care fonduri europene nerambursabile peste 62 de milioane de lei.

Mehedinți

În Mehedinți, 112 km de drumuri județene conectate la rețeaua transeuropeană de transport TEN-T au fost reabilitate printr-un proiect din fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean (CJ) Mehedinți în parteneriat cu autoritățile publice locale din orașul Strehaia și din cele 12 comune pe care drumurile le traversează: comuna Gruia, comuna Patulele, comuna Jiana, comuna Vinjulet, comuna Rogova, comuna Punghina, comuna Oprisor, comuna Balacita, comuna Bicles, comuna Dumbrava, comuna Timna, comuna Grozesti.

Concret, drumurile incluse în proiect au fost reabilitate și modernizate, potrivit ADR SV Oltenia. Pe lângă asfaltare, au fost reabilitate sau construite poduri noi, podețe, drenuri și rigole, au fost amenajate stații de autobuz și trotuare de-a lungul localităților, au fost amplasate parapete în curbele periculoase și montate indicatoare rutiere.

Proiectul a avut o valoare totală de aproape 214 milioane de lei (42 de milioane de euro) și o finanțare nerambursabilă de 180 de milioane de lei.

Proiectul a fost finalizat la sfârșitul anului 2023.

Olt

În județul Olt, aproximativ 60 de kilometri de drum județean au fost modernizați cu fonduri europene.

Proiectul cu titlul Modernizare drum judetean DJ 546, Daneasa (intersectie DN6)-Slatina(intersectie DN65) – Verguleasa (intersectie DN67B), a fost implementat printr-un parteneriat format din Consiliul Județean Olt și primăriile localităților Daneasa, Draganesti-Olt, Marunței, Coteana, Brebeni, Valea Mare, Curtisoara, Teslui , Verguleasa și municipiul Slatina.

S-au realizat lucrări specifice, s-au instalat dispozitive de scurgere și evacuare a apei, s-au reabilitat poduri și podete, s-au amenajat drumuri laterale, parcări, stații de autobuz, parapeți metalici etc.

Valoarea proiectului a fost de 128 de milioane de lei, din care fonduri europene nerambursabile 105 milioane de lei.

Vâlcea

În județul Vâlcea, un parteneriat format din autorități publice: Consiliul Județean Vâlcea și primăriile comunelor Dragoești, Olanu, Galicea, Budești a implementat proiectul „Modernizare DJ 678, Limita Județ Olt – Drăgoești – Casa Veche – Dragioiu – Galicea – Bratia – Cremenari- Bercioiu – Ruda – Bârsesti – Barza – Budesti (DN7 – E81)”.

Proiectul și-a propus modernizarea drumului județean 678, în lungime de 38,5 kilometri, care începe de la limita cu județul Olt, parcurge comunele Dragoesti, Olanu, Galicea, Budesti, unde se intersecteaza cu DN 7 (E81), parte din rețeaua trans-europeana de transport, respectiv TEN-T Core E81 (DN7).

Acest drum județean reprezintă cea mai scurtă cale de acces a comunităților din zonele de sud și est ale judetului Vâlcea la Rețeaua trans-europeană de transport TEN-T Core E81 (DN7) Malureni- Rm.Vâlcea – Câineni.

Prin proiect s-au modernizat 38,554 km, s-au construit și amenajat stații de autobuze (alveole), parcări, trotuare, piste ciclisti, poduri și podețe pentru acces la proprietăți, s-au instalat indicatoare de semnalizare.

Valoarea totală a investiției a fost de 152 de milioane de lei (aproximativ 30 de milioane de euro), din care finanțare europeană nerambursabilă a reprezentat 127 de milioane de lei.

Exercițiul financiar 2021-2027

În ceea ce privește actualul exercițiu financiar, 2021–2027, Programul Regional Sud-Vest Oltenia asigură finanțarea investițiilor în reabilitarea drumurilor pentru un total de 377 de kilometri, fiind contractate un număr de 9 proiecte.

Prin PR SV Oltenia 2021–2027 au fost contractate și se află în implementare 9 proiecte cu o valoare totală de 1,3 miliarde de lei, având o finanțare din cadrul FEDR de peste un miliard de lei.

Referitor la pistele de biciclete, precizăm că amenajarea sau modernizarea infrastructurii de ciclism nu a reprezentat un indicator distinct în cadrul celor două programe, dar autoritățile publice care au implementat proiecte au inclus activități de amenajare în situația în care configurația drumului și a terenului a permis.

Situația proiectelor de infrastructură rutieră 2017-2027 în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Județ Dolj

Titlu proiect: Modernizarea drumului județean DJ641, tronsonul cuprins între limita județului IOlt (km 15+000) – intersecția cu DN65 (km 43+313/43+338) – intersecția cu DN65C (km 53+426)

Beneficiar: Parteneriat între: UAT Județul Dolj și UAT Comuna Teslui, UAT Comuna Dragotești, UAT Comuna Robanești, UAT Comuna Pielești, UAT Comuna Ghercești, UAT Comuna Mischii

Valoare totală eligibilă, LEI: 248,000,000.00

FEDR LEI: 206,848,308.10

Valoare totală, LEI: 311,877,525.86

Județ Vâlcea

Titlu proiect: SLĂTIOARA – MĂDEȘTI – GORGEȘTI – STROEȘTI – POJOGI – CERNA – COPĂCENI – BONDOCI – BROȘTENI – LĂPUȘATA – MIJAH – ROMÂNEȘTI – ROȘILE – NENCIULEȘTI – tEPEȘTI – TETOIU – CÂRLOGANI – CHIRCULEȘTI – IRIMEȘTI (DJ 643), KM 0+000-74+450 și DJ 676 B GLĂVILE (DJ 677A) – VOICULEASA – OLTEANCA – CHIRICEȘTI – LĂPUȘATA (DJ

Beneficiar: Valcea și UAT Comuna Vaideeni, UAT Oraș Balcești, UAT Comuna Ladești, UAT Comuna Stroești, UAT Comuna Tetoiu, UAT Comuna Lapusata, UAT Comuna Rosiile, UAT Comuna Staționa și UAT

Valoare totală eligibilă, LEI: 248,189,999.75

FEDR LEI: 207,006,780.38

Valoare totală, LEI: 355,683,002.64

Județul Mehedinți

Titlu proiect: Modernizare și reabilitare DJ 562 – Gemeni – DN 56A – (Obârșia de Câmp-intersecție DJ 562 cu DN 56A – DN 56B + DJ 564 – intersecție DJ 562 (Scăpău) intersecție DJ 562A (Pătulele) intersecție DN 56A (Nicolae Bălcescu)

Beneficiar: Parteneriat între UAT Județul Mehedinti și UAT Comuna Darvari, UAT Comuna Obârșia de Camp, UAT Oraș Vânju-Mare, UAT Comuna Patulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Devesel

Valoare totală eligibilă, LEI: 199,452,783.99

FEDR LEI: 166,356,737.55

Valoare totală, LEI: 202,250,028.78

Județul Mehedinți

Titlu proiect: Modernizarea și reabilitarea DJ671E pe tronsonul DN 67A – Pârțulești -Poiana – Severinești-Valea Cosustei -Jignița – Cazănești-Șisești-Ilovăț”, sectoarele DN67A(Corcova)- int. Pârțulești și DN67(Ciovârnășani)-int. 671A (Isovarna)

Beneficiar: Parteneriat între UAT Județul Mehedinti și UAT Comuna Corcova, UAT Comuna Șisești, UAT Comuna Ilovăț

Valoare totală eligibilă, LEI: 47,431,802.30

FEDR LEI: 39,561,242.16

Valoare totală, LEI: 47,829,877.30

Județ Gorj

Titlu proiect: Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe DJ 662, cu originea în DN 66,ce străbate localitățile Capul Dealului-Giubești-Pârâu-Groșerea-Aninoasa-Bălești-Andreiești-Vladimir – Totea-Toteștii de Hurezani-Hurezan, până în DN 68, județul Gorj

Beneficiar: UAT Județul Gorj

Valoare totală eligibilă, LEI: 163,373,802.77

FEDR LEI: 136,264,494.72

Valoare totală, LEI: 165,394,207.62

Județ Gorj

Titlul proiect: Modernizare infrastructură rutieră de interes județean pe drumul județean 663A ce traversează localitățile Târgu – Jiu(DN 66) – Butoroși-Văcarea-Urculești(DJ 674A) – intersecție cu DJ 663 și drum județean 674A ce traversează localitățile Urculești (DJ 663A)- Isclenți(DJ 675)

Beneficiar: UAT Județul Gorj

Valoare totală eligibilă, LEI: 89,881,299.27

FEDR LEI: 74,966,914.05

Valoare totală, LEI: 194,144,683.66

Județ Olt

Titlul proiect: MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 657, RECEA (DJ 653) VALEA MARE – PRISEACA – POBORU – SPINENI (DN 67B), KM 0+000 – KM 45+728

Beneficiar: Parteneriat între UAT Județul Olt și UAT Comuna Spineni, UAT Comuna Priseaca, UAT Comma Poboru UAT Comuna Valea Mare

Valoare totală eligibilă, LEI: 177,209,825.24

FEDR LEI: 147,804,647.30

Valoare totală, LEI: 177,326,445.24

Județ Olt

Titlul proiect: Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 679

Beneficiar: Parteneriat între UAT JUDEȚUL OLT și UAT Comuna Ghimpețeni, UAT Comuna Tufeni, UAT Comuna Văleni, UAT Comuna Seaca, UAT Comuna Mihăiasa

Valoare totală eligibilă, LEI: 73,960,620.00

FEDR LEI: 61,688,020.61

Valoare totală, LEI: 95,040,036.17

Județ Olt

Titlul proiect: Modernizare drum județean DJ 642 Stoienești (intersecție DN6)-Giuvărăști (limită județ Teleorman)

Beneficiar: Parteneriat între UAT Județul Olt și UAT COMUNA GIUVĂRĂȘTI, UAT COMUNA TIA MARE, UAT COMUNA IZBICENI, UAT COMUNA CILIENI, UAT COMUNA SCARISOARA, UAT COMUNA BABICIU, UAT COMUNA RUSANEȘTI, UAT COMUNA GROJDIBODU, UAT COMUNA CEPDINEȘTI

Valoare totală eligibilă, LEI: 9,897,960.80

FEDR LEI: 8,413,266.68

Valoare totală, LEI: 23,751,347.65

Cum folosesc banii europeni județele din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia. a explicat cât de importantă este infrastructura rutieră pentru cele 5 județe și cum au folosi banii europeni județele din regiune.

„Autoritățile publice locale din toate județele regiunii Sud-Vest Oltenia au manifestat un interes constant și susținut față de oportunitățile de finanțare oferite atât prin Programul Operațional Regional 2014–2020, cât și prin actualul Program Regional 2021–2027, identificând și promovând proiecte cu un impact semnificativ asupra dezvoltării comunităților.

Acest interes s-a reflectat în numărul ridicat de proiecte depuse, care, în multe cazuri, au depășit valorile alocate, demonstrând dorința administrațiilor locale de a investi în modernizarea infrastructurii și creșterea calității vieții.

Prin aceste investiții, locuitorii din regiune beneficiază de drumuri mai sigure și de o mobilitate îmbunătățită, cu acces facil la servicii esențiale, fiind în același timp stimulat transportul public de persoane și de mărfuri, prin reducerea timpilor de deplasare și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Obiectivul comun al proiectelor a fost modernizarea infrastructurii regionale de transport rutier în strânsă legătură cu rețeaua transeuropeană de transport TEN-T.

Astfel, modernizarea drumurilor județene asigură pentru micile orașe, cât și pentru sate și comune, o conexiune rapidă la rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și la marile municipii, scopul fiind acela de a genera creștere economică.

ADR Sud-Vest Oltenia va continua să sprijine autoritățile locale în procesul de atragere și utilizare eficientă a fondurilor europene, finanțând investiții durabile în infrastructura rutieră și contribuind la dezvoltarea echilibrată a întregii regiuni” a declarat Cătălin Catană, director general interimar ADR Sud-Vest Oltenia.