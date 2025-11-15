ANALIZĂ: Cum s-a dezvoltat infrastructura rutieră din vestul țării, cu ajutorul banilor europeni / Investiții de 1,9 miliarde de lei în Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş, grupate în Regiunea Vest

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş, grupate în Regiunea Vest, au investit și continuă să investească sume importante de bani în infrastructura locală. Sute de milioane de euro vin din fonduri nerambursabile, bani care au influențat decisiv modul în care s-a dezvoltat infrastructura rutieră din vestul țării.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Regiunea stă bine la capitolul infrastructură: este străbătută de Autostrada A1, care leagă Hunedoara de Timișoara și Arad, dar administrațiile județene au aplicat și pentru finanțări locale, pentru reabilitarea drumurilor județene. Totodată s-au asociat în anumite proiecte pentru a construi culoare de trafic între aceste județe.

G4Media a întrebat ADR Vest care este situația investițiilor în infrastructură, realizate din fonduri europene în ultimii 10 ani. Informațiile furnizate arată că administrațiile județene și locale au utilizat toate posibilitățile de finanțare disponibile, inclusiv cele pentru piste de biciclete și bike-sharing.

Prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, au fost modernizați peste 320 de kilometri de drumuri județene și creați aproape 90 de kilometri de piste pentru biciclete, investițiile depășind 1,9 miliarde de lei.

Noile proiecte finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027, în valoare de aproape 3 miliarde de lei, duc mai departe aceste eforturi, vizând drumuri moderne, conexiuni sigure la rețeaua TEN-T și soluții de mobilitate sustenabilă pentru orașele din Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Investiții finanțate prin Regio-POR 2014-2020

În cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, program gestionat de ADR Vest în calitate de Organism Intermediar, au fost contractate 15 proiecte pentru modernizarea drumurilor județene din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Acestea reprezintă investiții în valoare totală de 930.518.641 de lei, din care 842.325.946 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile, au transmis reprezentanții ADR, la solicitarea G4Media.

În ceea ce privește tronsoanele de drum județean modernizate, acestea totalizează 322,61 kilometri, potrivit datelor oficiale.

Reprezentanții ADR Vest au mai precizat că din cele 15 proiecte contractate, 13 sunt finalizate, iar două se află în curs de implementare, fiind etapizate. Asta înseamnă că au început prin Regio-POR 2014-2020, iar în prezent beneficiază de finanțare și implementarea lor continuă, în etapa a doua, prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Proiectele au fost implementate de cele patru consilii județene din regiune. Lista completă poate fi consultată AICI.

De asemenea, în cadrul Regio-POR 2014-2020 au fost contractate 26 de proiecte care au cuprins construirea de noi piste pentru biciclete sau modernizarea lor.În total, este vorba despre peste 87 kilometri de piste de biciclete.

”Sunt proiecte care au avut ca țintă specifică realizarea de piste pentru biciclete sau investiții ample pentru îmbunătățirea calității vieții anumitor comunități locale, pentru modernizarea sistemului de transport sau regenerare urbană, care au avut și o componentă privind modernizarea sau amenajarea de noi piste ciclabile.

Valoarea totală a acestor investiții depășește 1 miliard de lei, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 771 milioane lei” au mai precizat reprezentanții ADR, în răspunsul pentru G4Media.

Programul Regional Vest 2021-2027

Peste 100 de milioane de euro sunt disponibili pentru Drumuri județene, prin Programul Regional Vest 2021-2027 – pentru modernizarea, construirea și extinderea rețelei de drumuri județene din regiune.

La acestea se adaugă finanțările destinate descongestionării traficului, cu o alocare de 43,55 milioane euro în cadrul PR Vest, care finanțează modernizarea/ construirea de noi drumuri de legătură/ variante ocolitoare, lucrări de construire și/sau modernizare a podurilor/ pasajelor/ nodurilor rutiere, construirea de pasarele pietonale și/sau pentru biciclete, măsuri de siguranță rutieră și de accesibilizare pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale.

Iar o altă componentă a PR Vest finanțează Mobilitatea urbană sustenabilă, care beneficiază de o alocare de 157 de milioane euro.

Astfel, în cadrul Programului Regional Vest, au fost contractate 25 de proiecte care prevăd modernizarea unor drumuri județene sau a unor coridoare de transport la nivelul municipiilor, reabilitarea de linii de tramvai cu modernizarea tramelor stradale aferente, respectiv îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și bicicliști prin construirea de piste pentru biciclete și promenade.

Valoarea totală a acestor proiecte este de 2,87 miliarde lei, contribuția Uniunii Europene fiind de 1,80 miliarde lei.

Două proiecte au fost deja finalizate, iar celelalte se află în curs de implementare în diferite stadii.

Drumuri județene modernizate în Regiunea Vest: câteva exemple

În județul Timiș, o investiție importantă realizată cu finanțare europeană a fost modernizarea Drumului Județean 691, care face legătura între Timișoara și Autostrada A1, prin localitatea Dumbrăvița.

Drumul a fost modernizat și lărgit la patru benzi de circulație pe o lungime de peste 10 kilometri printr-un proiect implementat de Consiliul Județean Timiș în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara și Primăria Comunei Dumbrăvița.

Traseul se intersectează cu Centura Timișoarei, asigurând o legătură directă între Timișoara, Dumbrăvița, Giarmata și rețeaua europeană de transport TEN-T.

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea fluidității traficului, prin lărgirea la patru benzi și modernizarea structurii rutiere existente, și stimularea dezvoltării economice și sociale a zonei prin facilitarea accesului la autostradă.

Implementat prin Regio-POR 2014-2020 și PR Vest 2021-2027, proiectul a avut o valoare totală de aproape 125 de milioane lei, din care aproximativ 80 de milioane de lei sunt fonduri din partea Uniunii Europene.

În județul Hunedoara, se lucrează la Drumul Județean 705 A, care leagă municipiul Orăștie de cetățile Costești și Sarmizegetusa Regia.

Șoseaua va fi modernizată printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Astfel, peste 17 kilometri de drum vor fi reconstruiți sau modernizați. Este vorba desrep o infrastructură rutieră care leagă mai multe comunități și asigură accesul turiștilor spre Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, parte a patrimoniului mondial UNESCO.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Hunedoara alături de comunele Beriu și Orăștioara de Sus. Valoarea totală a investiției este de 69 de milioane de lei, din care 58 de milioane de lei o reprezintă contribuția Uniunii Europene.

În județul Caraș-Severin, se vor investi aproape 50 de milioane de euro în drumul care asigură accesul către zone naturale spectaculoase, cum sunt Cheile Nerei, Cascada Beușnița sau Lacul Ochiul Beiului.

Proiectul privind „Modernizarea DJ 571 – Intersecție DN57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (Intersecție DN 57)” prevede modernizarea a 46 de kilometri de drum județean, inclusiv reabilitarea a nouă poduri și peste 200 de podețe.

În plus, se va interveni asupra unui număr de 52 de stații de transport public și vor fi amenajate noi locuri de parcare.

Valoarea totală a investiției este de 248 de milioane de lei, din care 209 milioane de lei sunt contribuție a UE.

Este un proiect implementat de Consiliul Județean Caraș Severin și primăriile din Moldova Nouă, Cărbunari, Ciuchici și Sasca Montană.

Tot în județul Caraș-Severin, o lucrare majoră care se apropie de final este modernizarea DJ608 – Plugova (DN6) – Globurău – Costiș – Borugi – Cornereva – Obița – Rusca (DN6).

În urma investiției, vor rezulta 41 de kilometri de drum județean modernizat, conectat la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), prin intermediul DN6.

Proiectul are o valoare totală de 162 de milioane de lei, din care 134 de milioane sunt bani europeni asigurați prin Regio-POR 2014-2020 și PR Vest 2021-2027.

Este implementat de CJ Caraș-Severin în parteneriat cu primăriile localităților Mehadia, Teregova și Cornereva.

O investiție majoră pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Regiunea Vest a fost contractată în această toamnă, prin Programul Regional Vest – „Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A)”. Practic, trei județe vor fi interconectate printr-un proiect de 88 de milioane de euro.

Modernizarea Drumului Județean 684 va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara și va face ca obiective turistice din regiune, cum sunt peștera de la Românești, bisericile din lemn, mănăstirile sau peisajele spectaculoase din Munții Poiana Ruscă să devină mai accesibile pentru turiști, iar autostrada – mai aproape de locuitorii din aceste zone.

În total, 56 de kilometri de drum vor fi modernizați prin proiect. Lucrările includ modernizarea carosabilului, amenajarea podețelor și podurilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, consolidarea versanților și creșterea siguranței circulației.

Proiectul cuprinde inclusiv sectoare de drum montan dificil, unde vor fi realizate lucrări complexe de lărgire și consolidare.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de Consiliile Județene Timiș (lider de proiect), Caraș-Severin și Hunedoara, alături de comunele Rusca Montană, Zăvoi, Curtea și Tomești. Valoarea totală – 446 de milioane lei, din care 243 de milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Data de finalizare a proiectului este iulie 2029.

Piste de biciclete și bike-sharing

Un proiect dedicat exclusiv infrastructurii ciclabile a fost implementat în orașul Sântana din județul Arad: „Amenajare piste de biciclete în orașul Sântana”.

Cu sprijin din fonduri europene au fost realizate piste pentru biciclete și un sistem modern de bike-sharing.

Au fost construite patru piste, cu o lungime totală de aproape 7,5 kilometri, și 8 puncte de bike sharing. Totodată, în cadrul proiectului au fost achiziționate 90 de biciclete noi, disponibile locuitorilor și vizitatorilor orașului, și un sistem de management cu conexiune la toate stațiile, a fost lansată o aplicație mobilă, precum și site-ul prin intermediul căruia se pot închiria biciclete.

Proiectul a fost implementat de Primăria Sântana prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Valoarea totală a investiției a fost de 7,58 milioane de lei, din care aproape toți, respectiv 7,43 milioane de lei, provin dintr-o finanțare nerambursabilă.

Tot în județul Arad, 16,48 km de piste pentru biciclete vor fi realizați, de această dată prin Programul Regional Vest, în orașul Ineu.

Proiectul va fi implementat până la finalul anului 2027, prin Prioritatea 4 de investiții a PR Vest – Mobilitate urbană sustenabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 20,37 de milioane lei, din care 13,64 milioane de lei sunt finanțare din partea Uniunii Europene.

Și municipiul Hunedoara beneficiază de un sistem de bike-sharing modern și funcțional, în urma unei investiții realizate prin Regio-POR 2014-2020: peste 180 de biciclete au fost puse într-o primă fază la dispoziția locuitorilor orașului și a turiștilor.

Sistemele de închiriere şi bicicletele sunt identice cu cele folosite în multe alte mari oraşe ale lumii.

Investiţia a fost cuprinsă în cadrul proiectelor de modernizare a coridoarelor de transport implementate de primărie prin programele gestionate de ADR Vest.

O rețea de peste 25 de kilometri de piste pentru biciclete va fi realizată, prin Programul Regional Vest 2021-2027, și în municipiul Lugoj din județul Timiș.

Pistele vor conecta cartierele de blocuri, zonele industriale și cele centrale, precum și instituțiile de învățământ din oraș.

În plus, Lugojul va avea, în premieră, un sistem de bike-sharing, iar proiectul include și amenajarea unor zone pietonale. Valoarea totală a proiectului este de 33,31 milioane lei, din care 25,86 milioane lei contribuție FEDR, din partea Uniunii Europene.

În Valea Jiului, tot prin PR Vest, locuitorii din Petroșani vor beneficia de o rețea de piste de biciclete în lungime totală de peste 12 kilometri, rețea care va conecta șapte străzi, un parc și centrul orașului.

Directorul ADR: Investim strategic în dezvoltarea infrastructurii rutiere

„Un obiectiv pe care ni le-am propus, prin Programul Regional Vest, este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare.

De aceea, investim strategic în dezvoltarea infrastructurii rutiere, în conexiuni și șosele moderne, în măsuri care să ne asigure o siguranță sporită în trafic; și, de cealaltă parte, investim în drumuri județene care deschid noi oportunități pentru turism și investiții în regiune.

Ne bucură că înțeleg asta partenerii noștri, consiliile județene, dar care conlucrează și au atras fonduri europene consistente împreună.

În același timp, orașele au nevoie de opțiuni pentru a reduce dependența de autoturismele personale și aici intervine necesitatea de a îmbunătăți transportul public și de a promova mijloacele alternative, ecologice, de transport.

Transportul nemotorizat și activ poate transforma orașele, iar pentru ca fondurile să fie utilizate eficient și pentru a încuraja utilizarea pistelor de biciclete, traseele trebuie să fie bine planificate, coerente și să ofere rute utile, cum ar fi cele către școli, centru, dar și către zonele periferice ale orașului, în condiții de siguranță pentru utilizatori.

Și aici avem investiții semnificative, atât la nivelul municipiilor, cât și în micile orașe”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.