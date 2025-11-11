75 de milioane de euro fonduri europene pentru un Centru de cercetare-dezvoltare şi producţie a medicamentelor critice realizat de Antibiotice Iaşi

Antibiotice Iaşi a semnat, împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), un contract de finanţare în valoare de 75 milioane de euro pentru dezvoltarea unui Centru de cercetare-dezvoltare şi producţie a medicamentelor critice, prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis marţi AGERPRES, proiectul „Centru cercetare-dezvoltare Inova a+ şi producţie medicamente critice” va sprijini sistemul românesc de sănătate prin crearea unei infrastructuri moderne de producţie pentru medicamente critice, contribuind totodată la autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul farmaceutic, la securizarea lanţurilor de aprovizionare şi la creşterea rezilienţei sistemelor europene de sănătate.

Peste jumătate din valoarea totală eligibilă a proiectului (52%) reprezintă finanţare nerambursabilă asigurată de MIPE, diferenţa fiind susţinută de Antibiotice, iar implementarea proiectului este prevăzută pentru perioada noiembrie 2025 – noiembrie 2029.

Proiectul include două componente majore orientate spre inovare şi extinderea producţiei industriale, respectiv: Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ (o structură modernă ce va genera soluţii inovatoare şi transfer tehnologic în domeniile biotehnologiilor şi medicamentelor critice, ce va fi construită la Iaşi, pe platforma Antibiotice) şi o unitate de producţie pentru medicamente critice.

„Centrul de cercetare INOVA a+ marchează o etapă importanta pentru industria farmaceutică din România, printr-o investiţie strategică ce mută accentul de la producţia de medicamente generice la dezvoltarea ştiinţifică internă şi inovaţia aplicată. Această investiţie reprezintă un semnal puternic că România începe să îşi construiască o infrastructură de cercetare şi dezvoltare (R&D) pe baze competitive, într-un domeniu până acum dominat de importuri tehnologice. Impactul noului centru depăşeşte graniţele companiei şi stimulează parteneriate academice, atrage specialişti de înalt nivel şi creează premisele integrării lanţului valoric complet – de la cercetare fundamentală şi dezvoltare experimentală, până la producţie şi export. Prin INOVA a+ , Antibiotice confirmă angajamentul său de a susţine progresul ştiinţific autohton şi de a contribui la transformarea industriei farmaceutice româneşti într-un pol de inovaţie regional”, se arată în comunicat.

În acelaşi timp, noua unitate de producţie a medicamentelor generice va avea o capacitate anuală de producţie de 100 de milioane de flacoane echivalente, iar prin această investiţie, compania va contribui la reducerea dependenţei României şi a Uniunii Europene de furnizorii extracomunitari pentru medicamente critice.

„Medicamentele critice sunt medicamente a căror aprovizionare continuă este considerată o prioritate pentru sistemele de sănătate şi a căror lipsă ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii pacienţilor. Un medicament critic este identificat prin combinarea a două criterii principale: (1) gravitatea bolii pe care o tratează şi (2) disponibilitatea alternativelor terapeutice la nivel european. Aceste medicamente acoperă o gamă largă de domenii terapeutice, cum ar fi produsele antiifecţioase. Portofoliul Antibiotice conţine 13 medicamente critice aliniate tehnologiilor strategice STEP. Prin implementarea acestor investiţii, Antibiotice Iaşi îşi consolidează poziţia de producător strategic de medicamente critice şi partener de încredere în dezvoltarea unei industrii farmaceutice europene independente, sustenabile şi inovatoare”, subliniază sursa citată.

Semnarea contractului a avut loc în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate, organizată de MIPE şi găzduită de Antibiotice Iaşi, în perioada 11-12 noiembrie 2025.

La eveniment au participat: Dragoş Pîslaru – ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai MIPE, precum şi membri ai Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate.