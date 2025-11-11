George Simion anunță că Autoritatea Electorală Permanentă a blocat rambursarea sumei de 3,5 milioane de euro cheltuiți în campania electorală / G4Media a scris în octombrie 2024 că o parte din bani ar fi venit de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus

Preşedintele partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat marți într-o conferință de presă că AUR a fost amendat de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) şi nu i se rambursează o sumă considerabilă din campania electorală, aproape 3,5 milioane de euro. El a spus că ”aceste atacuri vizează și postul de televiziune Realitatea TV”, fără să explice exact în ce mod e vizat postul controlat de Maricel Păcuraru.

Unele dintre împrumuturile pentru AUR pe care AEP nu le-a decontat au venit din anturajul lui Maricel Păcuraru, potrivit informațiilor G4Media.

G4Media a scris încă din octombrie 2024 că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să deconteze o sumă de peste 2 milioane de euro cerută de AUR pentru cheltuielile realizate de candidați la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. AUR a contestat administrativ raportul AEP la acel moment.

AEP a refuzat deconturile pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Mai exact, instituția a constatat că unele împrumuturile au depășit cuantumurile maxime admise de lege, iar în alte cazuri banii au provenit dintr-o singură sursă de împrumut, ceea ce ar fi interzis de lege.

Maricel Păcuraru, care controlează Realitatea Plus și 42,69% din Romprest, a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenție cu executare într-un dosar legat de prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro, în noiembrie 2014.

Simion a mai spus că partidul va sesiza instituţiile europene şi internaţionale în legătură cu „abuzurile şi discriminarea politică” la care ar fi supusă formațiunea politică. George Simion reclamă faptul

„Vreau să vă anunţ şi să-mi informez în primul rând colegii, partidul AUR va sesiza instituţiile europene şi internaţionale competente în legătură cu abuzurile şi discriminarea politică la care suntem supuşi în România. De la Comisia Europeană la Parlamentul European şi la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ne vom anunţa toţi omologii şi toate instituţiile internaţionale cu atribuţii în supravegherea proceselor democratice, legat de tratamentul inegal aplicat opoziţiei în România, inclusiv faţă de blocarea rambursării cheltuielilor din campania, de la alegerile prezidenţiale, de presiunile care se pun pe anumiţi oameni de afaceri care sunt apropiaţi de partid sau care au împrumutat AUR”, a spus George Simion, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că, în paralel, AUR va notifica Comisia de la Veneţia, OSCE şi Asociaţia Internaţională AWEB privind aceste derapaje care afectează pluralismul politic şi corectitudinea proceselor electorale.

Potrivit lui Simion, ”sunt mai multe măsuri punitive, represive, care s-au luat împotriva lor, de-a lungul vremii”.

”Doar pentru faptul că nu le-am spus de fiecare dată, nu le-am spus tare, răspicat, nu înseamnă că aceste piedici din partea puterii politice din România nu au existat sau au încetat să fie aplicate asupra noastră. Ştiţi cu toţii, subiectul rambursării cheltuielilor pentru alegerile prezidenţiale, rambursări de care Nicuşor Dan a beneficiat. În cazul nostru anunţăm că am fost amendaţi de Autoritatea Electorală Permanentă şi nu ni se rambursează o sumă considerabilă, aproape 3,5 milioane de euro, pe motive inventate”, a precizat Simion.

Liderul AUR a mai declarat că ”vor acţiona în instanţă şi vor cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie”.

”Ne simţim efectiv ţintiţi de actuala putere şi de instituţii, de o parte a instituţiilor statului român”, a arătat George Simion.

El a menţionat că sesizează ”un dublu standard când e vorba de relaţia cu anumite instituţii ale statului”.

”Avem pregătite toate căile juridice să ne luptăm cu nedreptatea care ni se face nouă ca partid, ca membri în conducerea Alianţei pentru Unirea Românilor” a subliniat Simion.