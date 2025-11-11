BREAKING Coaliția a ajuns la un acord: scăderea cheltuielilor cu 10% în ministere și primării, anunță ministrul Dezvoltării / Tăierile nu se aplică în învățământul preuniversitar, la creșe și în sănătate / Reguli drastice pentru persoanele care nu își plătesc taxele locale și amenzile

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară la G4Media că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală. El făcuse anterior declarații și la Antena 3. Pachetul de reformă convenit va permite șefilor de instituții centrale (ministere, agenții guvernamentale etc.) și locale (primării și consilii județene) să decidă cum își scad aceste cheltuieli – prin concedieri sau scăderi de salarii, a declarat Cseke Attila pentru G4Media.

În cazul administrației locale, regula va fi mai strictă și le va impune primarilor și șefilor de Consilii Județene să reducă cu 30% numărul total de posturi (adică inclusiv cele vacante).

”Avem peste 700 de primării sau consilii județene la care nu trebuie redus nici un post ocupat. Primarii și-au gestionat corect organigrama în aproape un sfert din localități”, a spus ministrul Dezvoltării.

Întrebat de reporterul G4Media dacă această decizie nu este de fapt o păsuire pentru primari, ministrul UDMR a spus că ”din punct de vedere bugetar, impactul bugetar e același, și dacă fac concedieri, și dacă scad cheltuieli cu 10%. Dar textul agreat în coaliție arată că în 2027 toate UAT-urile trebuie să reducă cu 10% posturile”.

Important: tăierile de costuri, adică scăderea salariilor și concedierile, nu se aplică în învățământul preuniversitar, la creșe și în sănătate, a declarat pentru G4Media ministrul Cseke Attila.

Impactul bugetar în administrația locală e estimat la 1,7 miliarde lei economie bugetară, a mai spus ministrul Cseke Attila.

Alte măsuri din pachetul de reforme convenit azi de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR

Ministrul Dezvoltării a declarat pentru G4Media că, pe lângă reducerile de cheltuieli, liderii coaliției au convenit și alte modificări:

Posibilitatea de angajare a unui funcționar public cu jumătate de normă. ”E cazul pentru primării mai mici care pot angaja cu jumătate de normă un contabil sau un expert în achiziții”, a dat ca exemplu ministrul Cseke Attila

Obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător. Cu alte cuvinte, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale

Permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele locale la bugetul local

Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, i se suspendă automat permisul de conducere

Apare posibilitatea ca o autoritate centrală (minister, de exemplu) să preia activitatea de suport la instituțiile subordonate. ”Ministerul Dezvoltării va putea să furnizeze activitatea juridică, economică, de achiziții sau comunicare la instituțiile din subordine, de exemplu”, a declarat ministrul Cseke Attila pentru G4Media

Cum se vor face tăierile de bugete în administrația centrală?

Ministrul Cseke Attila a declarat pentru G4Media că ministerele și agențiile centrale trebuie să își reducă cheltuielile de personal cu 10% în 2026 față de 2025. El a explicat că, dat fiind că la nivel central nu există un normativ de personal așa cum există în administrația locală, fiecare minister va trebui să facă o analiză.

”Propunerea de text convenită în coaliție e ca la nivelul ordonatorului să existe o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal. La unele instituții subordonate poate fi scădere mai mare, la altele mai mică. Deci se dă o anumită libertate ordonatorului de credite”, a spus ministrul.

Cum se va opera efectiv această scădere? ”Legea bugetului de stat pe 2026 va prevedea o sumă cu 10% mai mică pentru personal decât în 2025”, a spus ministrul Cseke Attila pentru G4Media.

Controverse în coaliție

Reducerea personalului angajat în administrația publică locală și centrală a reprezentat un amplu subiect de dispută în coaliția de guvernare. PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a insistat la finalul lunii octombrie ca tăierile din administrație să fie decise de primari și șefi de consilii județene:

” La administraţia locală, noi am încercat să explicăm, în toate aceste săptămâni, că e mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor versus reducerea de personal. Încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun, dar noi suntem adepţii…o să vedem, n-am să vă spun o concluzie, noi suntem adepţii descentralizării. Adică îmi doresc ca un primar, nu ştiu, de la Caracal, să-i las posibilitatea lui şi Consiliului Local să decidă cum reduce cheltuielile, prin anumite disponibilizări sau prin anumite reduceri de cheltuieli publice. Şi Consiliul Local, împreună cu primarul, să ia această decizie”, a adăugat Grindeanu.

Ce voiau PSD și UDMR

La începutul lunii septembrie, Sorin Grindeanu prezenta, la negocierile de la Palatul Cotroceni, o propunere alternativă de reformă în administrația locală, după ce anterior respinsese, alături de UDMR, propunerea premierului Ilie Bolojan.

Propunerea PSD prevedea o reducere graduală cu 25% a numărului de angajați din primării și consilii județene în patru ani, spre deosebire de planul lui Bolojan, care a cerut o reducere rapidă de la 1 ianuarie 2026 cu 10% sau 15% a angajaților din local.

