VIDEO La Iași, tone de frunze sunt adunate zilnic din cele două parcuri municipale și transformate în compost / Investiția în stația de compost a fost de 400.000 de lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administrația din Iași colectează frunzele din parcurile municipale și le transportă la stația de compost pentru a le transforma în îngrășământ, care o parte e utilizat pentru spațiile verzi de pe domeniul public, iar o altă parte e vândut. Zilnic, din cele două parcuri municipale sunt adunate minim tone de frunze și resturi vegetale, relatează TVRIasi

Angajații de la Servicii Publice le adună din parcuri și le duc la stația de compost a orașului. Aici, resturile vegetale sunt transformate în ingrasamant narural. Când recolta de frunze este bogată, surplusul de ingrasamant este scos la vînzare.

O parte din compostul rezultat este folosit pentru spațiile verzi din oraș, în primăvară, iar restul este vândut. Prețurile sunt: un sac de 20 de litri costă 16 lei, iar 50 de litri, 31 de lei. Stația de compost din Iași funcționează de 3 ani, iar investiția inițială a fost de 400.000 de lei